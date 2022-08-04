Хотя российское посольство предложило самостоятельно убрать танк из Нарвы, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДЭП) подтвердил, что этого не произойдет: «Только при условии, что русские сначала заберут с Украины остатки своих танков».
Ляэнеметс: мы передадим танк России, только если она заберет остатки своих танков из Украины
На вопрос, приветствуется ли идея посольства, Ляэнеметс ответил, что это предложение точно не подходит Эстонии. «За таким предложением нельзя увидеть благожелательного жеста. Это прямое вмешательство во внутренние дела Эстонского государства. С этим нельзя соглашаться», – заявил Ляэнеметс.
«Скорее, я бы сказал, что демонтаж танка следует поместить в правильный контекст, чтобы он был не символом победы, а символом трагедии и страданий нации. Если бы сегодня мы обсуждали предложение России, которое, я думаю, мы даже рассматривать не будем, мы бы сделали из него символ победы. Это символ не победы, а оккупации», – решительно заявил министр внутренних дел.
Но что, если это предотвратит бунт? «Как я уже сказал, это вмешательство во внутренние дела Эстонского государства. Это не делается для продвижения интересов Эстонии», – сказал Ляэнеметс, добавив, что из этого пытаются сделать масштабное пропагандистское мероприятие.
Никто из российского посольства лично к министру внутренних дел не обращался, да и он о таком предложении не слышал. «Я слышал об этом как о какой-то городской легенде. Как я уже сказал, мы даже не собираемся это обсуждать. Только при условии, что русские сначала заберут с Украины остатки своих танков», – сказал Ляэнеметс.