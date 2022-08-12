Немецкие СМИ: Запрет на въезд в ЕС всем россиянам был бы неправильным

Призывы президента Украины Зеленского и ряда европейских политиков запретить россиянам въезд в государства Запада и выслать в РФ всех ее граждан, покинувших страну, остаются в центре внимания немецких СМИ. Большинство комментаторов уверены в том, что изоляция всего российского общества была бы шагом неверным и контрпродуктивным.

FAZ: Отказ в европейских визах заставит россиян задуматься

Полномасштабная российская агрессия в Украине – это война Путина, и, конечно, санкции, в первую очередь, должны коснуться тех, кто виновен в этом, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. И, тем не менее, продолжает издание, каждый гражданин несет ответственность за свое государство: кому-то нужна виза для определенного рода путешествий, а кому-то - нет.

«Свободный мир не должен брать пример с Путина. Любое пренебрежение ко всему русскому как к таковому запрещено. Но всем должно быть ясно, что Россия ведет преступную завоевательную войну, которая лишает права на существование целую нацию. И эту войну Путин ведет не в одиночку и не без поддержки», – указывает обозреватель FAZ Райнхард Мюллер (Reinhard Müller) в публикации «У всех россиян нет права на пляжный отдых».