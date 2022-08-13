В четверг в полицию сообщили о мошенничестве, в результате которого предприятие потеряло почти 18 000 евро. Было начато уголовное производство.
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Ущерб в 18 000 евро: эстонское предприятие стало жертвой мошенников
Ущерб в 18 000 евро: эстонское предприятие стало жертвой мошенников
В четверг, 11 августа, предприятие, заказавшее через сайт почти 25 000 литров подсолнечного масла, обратилось с заявлением в полицию. За товар было уплачено около 17 600 евро, но компания до сих пор не получила заказанный товар.
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