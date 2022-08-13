Ущерб в 18 000 евро: эстонское предприятие стало жертвой мошенников

В четверг, 11 августа, предприятие, заказавшее через сайт почти 25 000 литров подсолнечного масла, обратилось с заявлением в полицию. За товар было уплачено около 17 600 евро, но компания до сих пор не получила заказанный товар.

Интернет-торговля стала чем-то повседневным и, по словам окружного прокурора Лаури Йыги, значительно упростила всем жизнь. «Хотя покупка товаров в интернете удобна и делается очень часто, при совершении покупок не следует терять бдительность», – подчеркнул он и указал, что при заказе любого товара всегда нужно быть бдительным и проверять продавца. «По возможности также смотреть отзывы других покупателей. В интернете на нескольких бесплатных сайтах можно проверить надежность продавца товара или сайта», – уточнил Йыги.