Глава финского МИДа предложил способ, как сократить выдачу туристических виз россиянам

«На практике это может означать, что вы сможете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы [только на визу] по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим уважительным причинам», — заявил глава МИДа.

Финляндия возобновила выдачу туристических виз россиянам 1 июля, после снятия ограничений по ковиду. В то же время ведущие политические партии страны выступили за прекращение выдачи туристических виз гражданам РФ из-за войны в Украине. Такого же мнение, согласно соцопросам, придерживаются большинство жителей Финляндии.

В Эстонии с 18 августа начнет действовать запрет въезда для граждан России, у которых оформлены эстонские национальные визы. Страны Балтии призывают полностью запретить выдачу шенгенских виз россиянам. Канцлер Германии заявлял, что не может согласиться с таким предложением.