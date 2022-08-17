Юферева-Скуратовски о вчерашних событиях: это был позор для властей Нарвы

«По итогам вчерашнего дня можно сказать лишь то, что финал истории с нарвским танком я считаю позором и провалом для властей Нарвы, которые не захотели или не смогли сами решить этот вопрос. А компромисс был так близок и реален – танк можно было перенести с видного места у дороги, но оставить в Нарве в музее, раз он так дорог нарвитянам. Коалиция могла этот вопрос решить и без участия оппозиции. Почему-то все важные вопросы можно решить без учета мнения оппозиции, а здесь вот никак не вышло. Скорее всего решение о том, что переносом танка займется правительство было сделано заранее. И власти Нарвы во главе с Катри Райк просто недоговаривали это народу, журналистам и всем наблюдателям. Проще говоря, лгали и вводили в заблуждение. От понимания этого факта, разочарование в правительстве и властях Нарвы еще сильней», – пишет Юферева-Скуратовски.

По ее мнению, в принятии решений не было никакой прозрачности, никакого диалога, никаких компромиссов.

«Россия безусловно использует эту историю по полной в своей пропаганде. Мне давно безразлична пропаганда РФ, просто мне тревожно жить под боком соседа, который считает нашу страну страной неонацистов и и дает понять, что и нас хорошо бы проучить. Я понимаю, конечно, что мы в НАТО и России сейчас вообще не до нас, но чувство тревоги и опасности меня не покидает с 24 февраля», – отметила она.