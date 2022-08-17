Департамент конкуренции начинает расследование по поводу рекордных цен на электроэнергию

В среду средняя цена на электричество в эстонской ценовой зоне составляет 682,05 евро за мегаватт-час, а с 18 до 19 часов 4000 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литва также крайне высокая цена, 823,98 евро, на один час она также поднимется до 4000 евро, сообщил департамент.

В процессе анализа департамент будет сотрудничать с латвийскими и литовскими учреждениями, чтобы выявить причины роста цены. По предварительному плану, результаты анализа станут известны в течение месяца.

По словам представителя Nord Pool на эстонском, латвийском и литовском рынке Ингрид Арузе, основные причины рекордного роста цены в среду – ремонт заводов по производству электроэнергии и низкое количество ветряной энергии, а также низкий уровень воды в Латвии, из-за которого также сократилось предложение гидроэнергии на рынке.