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Департамент конкуренции начинает расследование по поводу рекордных цен на электроэнергию

BNS
Департамент конкуренции начинает расследование по поводу рекордных цен на электроэнергию
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Электроэнергия. Фото иллюстративное.
Электроэнергия. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

В связи с рекордным ростом цены на электричество за последние дни Департамент конкуренции решил основательно проанализировать его причины.

В среду средняя цена на электричество в эстонской ценовой зоне составляет 682,05 евро за мегаватт-час, а с 18 до 19 часов 4000 евро за мегаватт-час. В Латвии и Литва также крайне высокая цена, 823,98 евро, на один час она также поднимется до 4000 евро, сообщил департамент.

В процессе анализа департамент будет сотрудничать с латвийскими и литовскими учреждениями, чтобы выявить причины роста цены. По предварительному плану, результаты анализа станут известны в течение месяца.

По словам представителя Nord Pool на эстонском, латвийском и литовском рынке Ингрид Арузе, основные причины рекордного роста цены в среду – ремонт заводов по производству электроэнергии и низкое количество ветряной энергии, а также низкий уровень воды в Латвии, из-за которого также сократилось предложение гидроэнергии на рынке.

По словам председателя правления Enefit Power Андреса Вайнола, цена связана с расположенными в странах Балтии газовыми электростанциями общей мощностью 2000 мегаватт, которые по какой-то причине не представили на рынке свои предложения.

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