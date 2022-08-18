Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Концерт группы GusGus

● 21 августа в 19:00 (ул. Пеэтри, 6)

Группа GusGus уже хорошо знакома эстонской публике исландцы неоднократно выступали и в Таллинне, и в Нарве. GusGus экспериментировали с музыкальными стилями от техно до итало-диско, от британского гэриджа до соула. Они делали ремиксы на песни Björk, Depeche Mode и Moloko и сотрудничали с Яном Брауном. За прошедшие годы в группе участвовало более десятка музыкантов, самые известные из которых – певицы Эмилиана Торрини и Хёгни Эгилссон, а также диджей-продюсер President Bongo. Мероприятие пройдет в самом сердце неформальной ночной жизни Таллинна – клубе HALL.

Лекция блогера. Артур Чех: «Босх его знает, или Босхитительное искусство»

● 20 августа в 17:00, Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а)

Ночные кошмары, сумасшедшие образы, шокирующие детали, и все это – Иеронимус Босх, познавший тайную символику, чтобы творить из нее мир фантасмагорий. Но если в нем разобраться, станет яснее многое, что происходит сегодня вокруг нас. Блогер и просветитель Артур Чех приоткроет завесу тайн самого Босха и его связей с настоящим на лекции «Босх его знает или Босхитительное искусство» в Таллиннском русском музее. Пусть вас не пугает слово «лекция». Обстановка будет непринужденной, в чем помогут вино и закуски от организаторов.

ИДА-ВИРУМАА

Экскурсия «Сакральная Нарва: Воскресенский собор»

Фото: Афиша мероприятия

● 21 августа в 13:00 (ул. Бастаркови, 4)

Экскурсия познакомит с одним из выдающихся памятников сакральной архитектуры Нарвы – православным Воскресенским собором. До сегодняшнего дня в соборе сохранились подлинные росписи, иконостас и несколько уникальных икон. Гид расскажет о византийском наследии в архитектуре и иконостасе храма и тенденциях модерна, родстве храмовых росписей Воскресенского собора с росписями, выполненными выдающимся художником Виктором Васнецовым в 1896 году в соборе святого Владимира в Киеве. Экскурсию проведет сотрудник Нарвского музея, специалист по церковному искусству Юлия Хлыстун.

Вечеринка PurPur в театральном центре Vaba Lava

● 19 августа в 21:00 (ул. Линда, 2)