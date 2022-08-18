Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 19 по 26 августа.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Дегустация мороженого в кафе MyCake
● 21 августа в 11:00 (бул. Мере, 4)
Еще есть надежда на теплый конец августа, а значит, бесплатная дегустация настоящего итальянского джелато в кафе MyCake в знойный августовский день будет очень кстати! Гостям предложат более 20 вкусов и расскажут об уникальной итальянской технологии приготовления мороженого. Ведь она действительно особенная, в составе мороженого – только натуральные продукты, при приготовлении не используются искусственные ароматизаторы и красители. Полакомиться смогут все: кафе предлагает также мороженое без лактозы и вафельные рожки без глютена.
Прогулка на Аэгна с гидом Натальей Сахаровой
● 21 августа в 9:30, сбор у заправки Circle K (бул. Пыхья, 33а)
Душа требует морского путешествия? Есть замечательная возможность отправиться на морские просторы с гидом Натальей Сахаровой. В ходе поездки на скоростном катамаране вы узнаете, что происходило на Аэгна в период империи, межвоенной республики и советского времени, а на самом острове увидите остатки знаменитой «Крепости Петра Великого». А самое главное – проведете целых восемь часов на лесном и морском воздухе! Организаторы рекомендуют взять с собой пледы, удобную обувь, воду, перекус, спрей от комаров, солнцезащитный крем и купальные принадлежности.
Специальная украинская кинопрограмма
● 19 августа в 21:15, кинотеатр Сыпрус (ул. Вана-Пости, 8)
Давно ли вы бывали в кино на специальных показах? Куратор программы и менеджер фестиваля современной анимации и медиаискусства LINOLEUM Анастасия Верлинская (Киев) предлагает провести вечер пятницы в старом добром кинотеатре Сыпрус. По ее словам, искусство может стать мостом между Украиной и Европой и рассказать в деталях об украинской культуре с помощью авторского кино. В этот раз в течение часа с небольшим будет представлена серия из восьми короткометражек, снятых в «довоенной» Украине в 2019–2021 годах.
Концерт группы GusGus
● 21 августа в 19:00 (ул. Пеэтри, 6)
Группа GusGus уже хорошо знакома эстонской публике исландцы неоднократно выступали и в Таллинне, и в Нарве. GusGus экспериментировали с музыкальными стилями от техно до итало-диско, от британского гэриджа до соула. Они делали ремиксы на песни Björk, Depeche Mode и Moloko и сотрудничали с Яном Брауном. За прошедшие годы в группе участвовало более десятка музыкантов, самые известные из которых – певицы Эмилиана Торрини и Хёгни Эгилссон, а также диджей-продюсер President Bongo. Мероприятие пройдет в самом сердце неформальной ночной жизни Таллинна – клубе HALL.
Лекция блогера. Артур Чех: «Босх его знает, или Босхитительное искусство»
● 20 августа в 17:00, Таллиннский русский музей (ул. Пикк, 29а)
Ночные кошмары, сумасшедшие образы, шокирующие детали, и все это – Иеронимус Босх, познавший тайную символику, чтобы творить из нее мир фантасмагорий. Но если в нем разобраться, станет яснее многое, что происходит сегодня вокруг нас. Блогер и просветитель Артур Чех приоткроет завесу тайн самого Босха и его связей с настоящим на лекции «Босх его знает или Босхитительное искусство» в Таллиннском русском музее. Пусть вас не пугает слово «лекция». Обстановка будет непринужденной, в чем помогут вино и закуски от организаторов.
ИДА-ВИРУМАА
Экскурсия «Сакральная Нарва: Воскресенский собор»
● 21 августа в 13:00 (ул. Бастаркови, 4)
Экскурсия познакомит с одним из выдающихся памятников сакральной архитектуры Нарвы – православным Воскресенским собором. До сегодняшнего дня в соборе сохранились подлинные росписи, иконостас и несколько уникальных икон. Гид расскажет о византийском наследии в архитектуре и иконостасе храма и тенденциях модерна, родстве храмовых росписей Воскресенского собора с росписями, выполненными выдающимся художником Виктором Васнецовым в 1896 году в соборе святого Владимира в Киеве. Экскурсию проведет сотрудник Нарвского музея, специалист по церковному искусству Юлия Хлыстун.
Вечеринка PurPur в театральном центре Vaba Lava
● 19 августа в 21:00 (ул. Линда, 2)
Если выставки, мастер-классы и экскурсии уже поднадоели, и душа требует не интеллектуальных выходов в свет, а простого человеческого «потанцевать», можно посетить открытую вечеринку PurPur в театральном центре Vaba Lava. Приятная атмосфера, создаваемая местными диджеями, легкая танцевальная музыка, общение в стиле «лаунж» помогут отвлечься от повседневных хлопот и весело провести время.