В конце прошлой недели Идаская префектура получила заявление от двух жертв интернет-мошенничества, которые вместе потеряли почти 17 000 евро.
Две жертвы мошенников лишились почти 17 000 евро
19 августа женщине, проживающей в Нарве, позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником службы безопасности Google, а также сообщили, что на ее счету произведены платежи по кредиту, для прекращения которых ей необходимо ввести PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета был взят кредит, а деньги были переведены на счет незнакомого человека. Общий ущерб составляет 10 449,41 евро, сообщили BNS в пресс-службе Идаской префектуры.
В тот же день женщина, представившаяся сотрудником банка, позвонила другой жительнице Нарвы и сообщила о подозрительных транзакциях, якобы происходящих на ее счету, для прекращения которых следует ввести PIN-код Smart-ID. Позже она обнаружила, что 6300 евро были переведены с ее банковского счета на иностранный.