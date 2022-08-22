Две жертвы мошенников лишились почти 17 000 евро

19 августа женщине, проживающей в Нарве, позвонили с неизвестного номера и представились сотрудником службы безопасности Google, а также сообщили, что на ее счету произведены платежи по кредиту, для прекращения которых ей необходимо ввести PIN-коды Smart-ID, что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее банковского счета был взят кредит, а деньги были переведены на счет незнакомого человека. Общий ущерб составляет 10 449,41 евро, сообщили BNS в пресс-службе Идаской префектуры.