Elron: cтроительство новых поездов идет по графику

По его словам, статистика Elron показывает, что надежность электропоездов значительно выше, чем надежность дизель-электрических поездов. В течение последнего полугодия уровень надежности и соблюдения графика рейсов нашими электропоездами составлял 99,9 процента. Это придает нам уверенности в том, что благодаря новым поездам мы сможем соблюдать расписания еще более пунктуально. С 2021 года все электропоезда Elron работают на возобновляемой энергии, и расход на километр у электропоездов почти в два раза меньше, чем у дизельных поездов.

В новых поездах будут пронумерованные сидячие места и зона для еды и питья

По словам Лухтхейна, при строительстве новых поездов были учтены поступавшие от пассажиров отзывы. «Все сидячие места в новых поездах пронумерованы, и поэтому пассажир уже при покупке билета на поезд на сайте сможет выбрать подходящее сидячее место, и, войдя в поезд, спокойно сесть на свое место. При выборе сидений также учитывались мнения пассажиров, которые могли попробовать образцы и предоставить о них свои отзывы. В связи с этим мы можем порадовать наших пассажиров тем, что в новых поездах будут установлены именно те сиденья, которые были выбраны пассажирами», – рассказал Лухтхейн о новшествах в поездах.

Он отметил, что в новых поездах будет и зона для еды и питья, в которой будут предлагаться легкие закуски, а также горячие и холодные напитки. «Мест для велосипедов также будет несколько больше, и нынешняя зона С будет рассеяна по всему поезду, что позволит пассажирам с детскими или инвалидными колясками входить в поезд через разные двери. Это, несомненно, обеспечит дополнительное удобство и проходимость», – пояснил Лухтхейн. Он добавил, что внимание было обращено и на рабочие условия команды поезда и обстановку рабочего места машиниста.

«Как и в случае предыдущих поездов, будет снова объявлен конкурс на названия поездов, в рамках которого все желающие смогут направить нам свои предложения, чтобы мы все вместе смогли найти для новых поездов подходящие названия», – призвал руководитель проекта по новым поездам Elron принять участие в предстоящем конкурсе на названия.