По словам руководителя проекта по новым поездам Elron Вильяра Лухтхейна, на сегодняшний день строительство шести заказанных в 2020 году поездов уже находится на середине дистанции, и все работы выполняются в соответствии с графиком. Наблюдавшийся в этом году значительный рост числа пассажиров в поездах Elron еще раз подтвердил необходимость в дополнительном составе.
Elron: cтроительство новых поездов идет по графику
«Количество пассажиров поездов в этом году значительно больше, чем в предыдущие три года. Оно увеличилось на 28 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и поэтому потребность в новых поездах сейчас является большей, чем когда-либо ранее», – сказал Лухтхейн. По его словам, строительство новых поездов идет по плану, и первый новый железнодорожный состав прибудет в Эстонию к весне 2024 года. «Обслуживать пассажиров новые поезда начнут в конце 2024 года с наступлением нового периода графиков движения. До выхода поездов на линию будет проведено их тестирование и наладка», – добавил руководитель проекта по новым поездам.
Новые поезда для Elron изготовит чешское предприятие Škoda Transportation a.s.
«Вначале Škoda построит шесть двухсистемных электропоездов, которые, согласно планам, начнут ездить на электрифицированном железнодорожном отрезке Таллинн-Тарту», – рассказал Лухтхейн. Общая стоимость поездов составит 56,2 миллиона евро, при этом договор был заключен с опционом на заказ еще 10 поездов на тех же условиях. «Предприятие Elron в качестве поставщика услуги по пассажирскому железнодорожному движению уже достаточно давно убедилось в неизбежности заказа новых поездов. После того как Правительство Республики примет решение о финансировании для применения опциона, мы в Elron будем готовы немедленно начать планирование следующих десяти поездов», – рассказал Лухтхейн. В перспективе дополнительные 10 поездов смогут начать обслуживать пассажиров с 2026 года, когда будет завершена электрификация железнодорожного отрезка Таллинн-Нарва.
Новые поезда смогут вмещать значительно больше пассажиров
«По сравнению с нынешними поездами, новые поезда будут длиннее, благодаря чему они смогут вмещать больше пассажиров. Длина состава новых поездов будет составлять 83,18 метра», – описал Лухтхейн поступающие поезда. Кроме того, Лухтхейн отметил, что в новых поездах будет значительно больше сидячих мест, что позволит обслуживать все более увеличивающееся число пассажиров – в новых поездах будет 236 сидячих мест.
По словам Лухтхейна, в настоящее время проект находится ровно на половине дистанции, и строительство поездов идет полным ходом. «Строительство одного поезда занимает примерно 9 месяцев. В то же время, строительный процесс зависит и от того, является ли поезд в заказанной партии первым или уже следующим. В случае первого поезда проводится больше различных тестов и проверок, для которых, соответственно, требуется и больше времени. Строительство следующих поездов пройдет несколько быстрее», – объяснил Лухтхейн процесс строительства поездов.
Руководитель проекта по новым поездам отметил, что одним из первых условий Elron в отношении новых поездов была максимальная скорость движения и вместительность. «Естественно, важное место занимала и пригодность к железнодорожной инфраструктуре, так как в соответствии с планами новые поезда будут ездить на электрифицированном железнодорожном отрезке Таллинн-Тарту, и условием для запуска новых поездов как раз и является электрификация линии Таллинн-Тарту, которая должна быть доведена до конца к декабрю 2024 года», – рассказал Лухтхейн.
По его словам, статистика Elron показывает, что надежность электропоездов значительно выше, чем надежность дизель-электрических поездов. В течение последнего полугодия уровень надежности и соблюдения графика рейсов нашими электропоездами составлял 99,9 процента. Это придает нам уверенности в том, что благодаря новым поездам мы сможем соблюдать расписания еще более пунктуально. С 2021 года все электропоезда Elron работают на возобновляемой энергии, и расход на километр у электропоездов почти в два раза меньше, чем у дизельных поездов.
В новых поездах будут пронумерованные сидячие места и зона для еды и питья
По словам Лухтхейна, при строительстве новых поездов были учтены поступавшие от пассажиров отзывы. «Все сидячие места в новых поездах пронумерованы, и поэтому пассажир уже при покупке билета на поезд на сайте сможет выбрать подходящее сидячее место, и, войдя в поезд, спокойно сесть на свое место. При выборе сидений также учитывались мнения пассажиров, которые могли попробовать образцы и предоставить о них свои отзывы. В связи с этим мы можем порадовать наших пассажиров тем, что в новых поездах будут установлены именно те сиденья, которые были выбраны пассажирами», – рассказал Лухтхейн о новшествах в поездах.
Он отметил, что в новых поездах будет и зона для еды и питья, в которой будут предлагаться легкие закуски, а также горячие и холодные напитки. «Мест для велосипедов также будет несколько больше, и нынешняя зона С будет рассеяна по всему поезду, что позволит пассажирам с детскими или инвалидными колясками входить в поезд через разные двери. Это, несомненно, обеспечит дополнительное удобство и проходимость», – пояснил Лухтхейн. Он добавил, что внимание было обращено и на рабочие условия команды поезда и обстановку рабочего места машиниста.
«Как и в случае предыдущих поездов, будет снова объявлен конкурс на названия поездов, в рамках которого все желающие смогут направить нам свои предложения, чтобы мы все вместе смогли найти для новых поездов подходящие названия», – призвал руководитель проекта по новым поездам Elron принять участие в предстоящем конкурсе на названия.
Eesti Liinirongid AS является действующим под торговой маркой Elron принадлежащим государству предприятием, которое предлагает услугу по пассажирским перевозкам на поездах на всех железнодорожных линиях Эстонии.