Германия прекратила поставки чипов для российских загранпаспортов

Немецкий IT-производитель Infineon после начала войны в Украине прекратил поставку в Россию чипов, которые использовались для биометрических загранпаспортов. Это подтвердила пресс-служба компании во вторник, 30 августа, отвечая на запрос DW.

«Все прямые и опосредованные поставки (чипов, необходимых для производства биометрических загранпаспортов РФ – прим. ред.) Infineon прекратила еще в феврале. Эти сведения верны», – сообщила редакции представитель компании Диана Каазерер.

Солидарность с Украиной

В начале марта, вскоре после начала российского вторжения в соседнее государство, немецкий IT-производитель остановил экспорт своей продукции и в Беларусь и принял решение о ликвидации своего регионального представительства в России.

«Мы показываем свою солидарность с украинками и украинцами, бесстрашно защищающими свою свободу, и надеемся, что насилие и горе скоро прекратятся», – говорится в заявлении главы офиса цифровой трансформации Infineon Technologies AG Констанце Хуфенбехер, опубликованном на сайте компании в июне.

Приостановка выдачи биометрических загранпаспортов РФ

Сообщение МИД РФ о приостановке приема заявок на оформление биометрических загранпаспортов, опубликованное на сайте консульского департамента министерства 26 августа, вызвало большой резонанс, в первую очередь, у россиян, проживающих за рубежом.

Ряд российских и международных СМИ высказал тогда предположение, что прекращение приема заявок на выдачу загранпаспортов нового поколения связано с нехваткой в России необходимых для производства этих документов чипов.

28 августа в российском внешнеполитическом ведомстве пояснили, что этот шаг связан с необходимостью переформатирования электронного носителя. «Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию десятилетних паспортов. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему – не будем вдаваться в эти технические моменты, они никому не интересны. Исключительно временная мера», – указала в связи с этим официальный представитель министерства Мария Захарова.