Узнайте, в каких объемах государство возместит потребителям затраты на газ и отопление

«Как в Эстонии, так и повсюду в Европе цены на энергопотребление по-прежнему остаются высокими и, к сожалению, смягчения ситуации пока ждать не приходится. Поэтому государство со своей стороны поддержит бытовых потребителей, чтобы в трудных условиях роста цен обеспечить жителям Эстонии чувство уверенности и помочь им справиться с трудностями. Мы и в предстоящем отопительном сезоне предлагаем пособия, которые должны смягчить рост цен на энергопотребление уже с октября. При этом потребители сами не должны подавать ходатайства, удорожание энергопотребления будет учитываться автоматически», – пояснила министр в переданном пресс-релизе.

Министр отметила, что потребителям, у которых заключены «нетрадиционные» договоры на поставку энергии, сейчас самое время пересмотреть свои договоры и при необходимости внести корректировки. Например, если в рядных домах договор на поставки всем жильцам оформлен на одного человека, то разумнее будет переоформить договоры на каждого потребителя.

В соответствии с проектом, государство с 1 октября по 31 марта будет частично компенсировать бытовым потребителям цены на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Компенсация за электроэнергию будет выплачиваться за ту часть среднемесячной цены электричества (без налога с оборота), которая превышает 80 евро за мегаватт-час, при этом максимальный размер компенсации составит 50 евро за мегаватт-час. При стоимости электричества 150 евро за мегаватт-час это означает, что потребителю придется заплатить 100 евро за мегаватт-час.

Бытовым потребителям газа будут компенсировать 80% той части стоимости газа, которая превышает 80 евро за мегаватт-час, при этом компенсировать будут потребление в размере не более 2,6 мегаватт-часа – это соответствует среднему месячному потреблению одним частным домом. Например, при потреблении 2,6 мегаватт-часа газа по средней цене 230 евро за мегаватт-час (без НСО) потребителю с учетом государственной компенсации пришлось бы заплатить за газ по 110 евро за мегаватт-час.

Стоимость центрального отопления будет компенсироваться по той же схеме, что и природный газ, но без ограничений на объем потребленной тепловой энергии. Например, если услуга будет стоить 97,15 евро за мегаватт-час, то для потребителя ее стоимость сократится до 83,4 евро за мегаватт-час.