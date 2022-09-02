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Фото ⟩ В курортном городе ждет покупателя симпатичный дом для большой семьи

Kodu.postimees.ee
В курортном городе ждет покупателя симпатичный дом для большой семьи
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Фото: KV.EE

На берегу Хаапсалуского залива продается большой дом, привлекательный как снаружи, так и внутри.

Речь идет о деревянном доме площадью 183 м2, стоящем на земельном участке площадью 422 м2. Также на участке расположен домик для гриля площадью 36 м2. 

Фото: KV.EE

На первом этаже дома находятся прихожая, гараж, гостиная, кухня, спальня, туалет, техническое помещение, гардеробная и душевая с парилкой и комнатой отдыха. 

Фото: KV.EE

На втором этаже две спальни, туалет и терраса. Под самой крышей также оборудованы спальные места, поэтому фактически в доме три этажа. Отапливают дом два воздушно-тепловых насоса. На нижнем этаже установлены полы с подогревом, а на верхнем - радиаторы.

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE

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