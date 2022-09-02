Фото ⟩ В курортном городе ждет покупателя симпатичный дом для большой семьи

Речь идет о деревянном доме площадью 183 м2, стоящем на земельном участке площадью 422 м2. Также на участке расположен домик для гриля площадью 36 м2.

На первом этаже дома находятся прихожая, гараж, гостиная, кухня, спальня, туалет, техническое помещение, гардеробная и душевая с парилкой и комнатой отдыха.

На втором этаже две спальни, туалет и терраса. Под самой крышей также оборудованы спальные места, поэтому фактически в доме три этажа. Отапливают дом два воздушно-тепловых насоса. На нижнем этаже установлены полы с подогревом, а на верхнем - радиаторы.