Касаткину подозревают в работе на западную пропаганду

«У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом, мол, скажешь — и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Не скажешь — значит, поддерживаешь спецоперацию. И, следовательно, извини, без турниров. Но я уверена, что она получит очень жесткую обратку за свои слова от журналистов и от коллег», — сказала Журова Metaratings.ru.