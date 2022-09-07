Чемпионка Олимпиады-2006 в Турине по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова раскритиковала теннисистку Дарью Касаткину, которая в интервью Ксении Собчак заявила о том, что сменила бы гражданство, если бы от этого зависела ее карьера, сообщает news.ru. Касаткина в том же интервью призналась, что она согласна с баном национальных команд России на все международные турниры.
Касаткину подозревают в работе на западную пропаганду
Касаткину подозревают в работе на западную пропаганду
«У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом, мол, скажешь — и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Не скажешь — значит, поддерживаешь спецоперацию. И, следовательно, извини, без турниров. Но я уверена, что она получит очень жесткую обратку за свои слова от журналистов и от коллег», — сказала Журова Metaratings.ru.
Депутат добавила, что такие высказывания делают спортсменку элементом западной пропаганды.
Ранее Касаткина посоветовала менять паспорт детям, у которых есть такая возможность. 25-летняя уроженка Тольятти также в июле призналась в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко.
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