Универсальная услуга электроснабжения, которая станет доступна для потребителей осенью, должна обеспечить цену менее 20-ти центов за киловатт-час (кВтч) или менее 200 евро за мегаватт-час, заявил министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван в «Первой студии».
Министр Ярван: универсальная услуга должна стоить меньше двадцати центов за кВтч
Министр Ярван: универсальная услуга должна стоить меньше двадцати центов за кВтч
«Законопроект об универсальной услугах электроснабжения, который в среду пройдет второе чтение в Рийгикогу, когда станет законом и будет одобрен Департаментом конкуренции, должен обеспечить вариант, когда бытовые потребители электроэнергии платили бы менее 20 центов за киловатт-час», – сказал Ярван.