Министр Ярван: универсальная услуга должна стоить меньше двадцати центов за кВтч

«Законопроект об универсальной услугах электроснабжения, который в среду пройдет второе чтение в Рийгикогу, когда станет законом и будет одобрен Департаментом конкуренции, должен обеспечить вариант, когда бытовые потребители электроэнергии платили бы менее 20 центов за киловатт-час», – сказал Ярван.