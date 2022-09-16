Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 16 сентября: кого возьмут в подпольщики при оккупации, уникальные разработки оборонной промышленности Эстонии и как «Свет шагает» по Таллинну
Сегодня в выпуске:
– В новом законопроекте об организации гражданского сопротивления и подпольной деятельности во время оккупации разбирался наш корреспондент.
– Короткие новости: о том, как могут быть освещены дороги государственного значения и ограничение движения в центре города.
– Эстонская оборонная промышленность развивается и задает тренды. Как проходит сбор средств на отечественный дрон для вооруженных сил Украины?
Реквизиты для пожертвований:
MTÜ Herojam Slava
EE752200221079456833 Swedbank
Пояснение: «droon»
– Когда взлетит первый самолет с электродвигателем и в какой стране ближе всех подошли к реализации мечты о бесшумных и экологических перелетах?
– Международная панорама: Рига готовится экономить на освещении улиц и отоплении школ; легендарные хот-доги из IKEA стали новой жертвой инфляции.
– Энергетический кризис нипочем! В столице проходит Фестиваль света-2022. Наш репортер насладился красочным световым шоу, которое в этом году проходит в нескольких районах Таллинна.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 сентября.