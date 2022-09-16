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«Новости в 7» за 16 сентября: кого возьмут в подпольщики при оккупации, уникальные разработки оборонной промышленности Эстонии и как «Свет шагает» по Таллинну

Kanal 7
«Новости в 7» за 16 сентября: кого возьмут в подпольщики при оккупации, уникальные разработки оборонной промышленности Эстонии и как «Свет шагает» по Таллинну
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Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

– В новом законопроекте об организации гражданского сопротивления и подпольной деятельности во время оккупации разбирался наш корреспондент.

– Короткие новости: о том, как могут быть освещены дороги государственного значения и ограничение движения в центре города.

– Эстонская оборонная промышленность развивается и задает тренды. Как проходит сбор средств на отечественный дрон для вооруженных сил Украины?

Реквизиты для пожертвований:

MTÜ Herojam Slava

EE752200221079456833 Swedbank

Пояснение: «droon»

– Когда взлетит первый самолет с электродвигателем и в какой стране ближе всех подошли к реализации мечты о бесшумных и экологических перелетах?

– Международная панорама: Рига готовится экономить на освещении улиц и отоплении школ; легендарные хот-доги из IKEA стали новой жертвой инфляции.

– Энергетический кризис нипочем! В столице проходит Фестиваль света-2022. Наш репортер насладился красочным световым шоу, которое в этом году проходит в нескольких районах Таллинна.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 16 сентября.

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