В ожидании энергетической реформы цена на природный газ резко упала

С пиковой цены, достигнутой 26 августа, газ уже подешевел почти вдвое, до 177 евро за мегаватт-час. В последний раз газ был таким дешевым в июле.

Снижению цен способствует обсуждение предложений Еврокомиссии, где среди мер по реформированию энергетического рынка предлагается установить верхнюю планку доходов производителей электроэнергии, нормировать потребление энергии, выделать временную государственная помощь, отделить цены на газ от цен на электроэнергию и повысить ликвидности энергетических компаний. Вера в то, что реформа сработает, приведет к снижению цен на газ.

Кроме того, Bloomberg написал, что принятое в пятницу решение Германии взять под контроль активы российской нефтяной компании «Роснефть» рассматривается как лишь первый шаг в капитальном ремонте энергетической отрасли, что может привести к давлению на Берлин, чтобы тот взял на себя большую часть энергетического сектора Европы.

Ознакомленные с переговорами источники сообщают о том, что правительство также ведет переговоры с крупнейшими поставщиками газа в Германии, в том числе Uniper SE и VNG AG.

Однако по мере приближения отопительного сезона будет проверена эффективность различных мер поддержки. Трейдеры продолжают фокусироваться на уровне запасов. По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища Европы заполнены примерно на 86 процентов, что немного превышает средний показатель за пять лет, в то время как в Германии этот показатель составляет 90 процентов.