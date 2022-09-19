Эвестус: член Счетной палаты ЕС – это не политическая должность

Эвестус написал, что характеристиками неполитической должности можно считать то, что должность требует специальных знаний, независимости от текущей политики и что порядок назначения на должность устанавливается законом.

«Таким образом, член Счетной палаты – это не та политическая должность, которую можно распределять в рамках политических соглашений», – пояснил Эвестус. Он продолжил: «Подобно тому, как поиск кандидата на должность государственного прокурора является обязанностью министра юстиции, так и поиск кандидата в члены Счетной палаты является обязанностью министра финансов. Это должно быть сделано публично, честно и прозрачно».