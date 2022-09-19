Бывший госпрокурор и глава НКО Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус написал в социальной сети, что должность члена Европейской счетной палаты не должна быть позицией, выделенной в рамках политического соглашения.
Эвестус: член Счетной палаты ЕС – это не политическая должность
Эвестус написал, что характеристиками неполитической должности можно считать то, что должность требует специальных знаний, независимости от текущей политики и что порядок назначения на должность устанавливается законом.
«Таким образом, член Счетной палаты – это не та политическая должность, которую можно распределять в рамках политических соглашений», – пояснил Эвестус. Он продолжил: «Подобно тому, как поиск кандидата на должность государственного прокурора является обязанностью министра юстиции, так и поиск кандидата в члены Счетной палаты является обязанностью министра финансов. Это должно быть сделано публично, честно и прозрачно».
«Министр юстиции не может перепрыгнуть на должность государственного прокурора, министр внутренних дел не может в одночасье стать генеральным директором Департамента полиции и погранохраны, а также, в соответствии с конституцией, министр финансов не может самовольно передать свои задачи другому министру на день, а премьер-министр не может забрать их себе», – подчеркнул он.