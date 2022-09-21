Третий год подряд банк Citadele проводит исследование заинтересованности в покупке электромобилей. Проведенное в странах Балтии прошлогоднее исследование показало, что 54 процента жителей Эстонии при покупке новой машины рассмотрели бы вариант электромобиля. На сегодняшний день показатель снизился до 50 процентов. Число жителей Эстонии, которые в принципе не планируют покупку нового автомобиля, тем временем выросло на четыре процента.
Исследование: 17 процентов жителей Эстонии не планируют покупать электромобиль
В этом году 37 процентов респондентом ответили, что купить электромобиль они планируют в ближайшие 10 лет, а 13 процентов посчитали, что, вероятно, в ближайшие 10 лет они такую покупку не совершат.
«Один и тот же вопрос мы задаем людям три года подряд. В прошлом году у нас был повод радоваться, что интерес жителей Эстонии к владению электромобилем вырос в сравнении с жителями соседних Латвии и Литвы. Похоже, большинство жителей Эстонии, которые рассматривали покупку электромобиля, уже реализовали эти планы. В то же время в других странах Балтии интерес к электромобилям падает. Очевидно, причины этого кроются в нестабильной экономической ситуации, высоких ценах и войне в Украине», – прокомментировал руководитель эстонского филиала банка Citadele Райнер Моппель.
«Напротив, за год на четыре процента выросло число людей, которые отвечают, что не планируют покупку автомобиля, но поддерживают более широкое использование электромобилей. Возможно, среди них есть немало людей, которые нашли возможность в принципе отказаться от автомобиля и использовать для перемещения, например велосипед или общественный транспорт», – отметил Моппель.
По данным AMTEL, в августе в Эстонии было продано в общей сложности 54 электромобиля, что составляет 3,1% от всех проданных в течение этого месяца новых легковых автомобилей.
Если сравнивать страны Балтии между собой, то по-прежнему сторонников электромобилей особенно в Литве – там 56 процентов респондентов отвечали, что их следующим автомобилем мог бы стать именно электромобиль. В Латвии потенциальных покупателей электромобилей 51 процент.
Жители Эстонии остаются самыми преданными почитателями автомобилей с двигателями внутреннего сгорания – в сравнении с прошлым годом число таких респондентов даже выросло на один процент. В общей сложности 17 процентов участников исследования отметили, что в принципе никогда не планируют покупать электромобиль, поскольку предпочитают машины с двигателем внутреннего сгорания. В случае жителей Эстонии влияние на решение о покупке оказывает, в частности, отсутствие мер поддержки со стороны государства. В Латвии такого мнения придерживаются 16 процентов, а в Литве – 14 процентов. Примечательно, что за год соответствующий показатель вырос во всех трех странах Балтии.
Предыдущее исследование Citadele показало, что самым важным препятствием для покупки электромобиля жители Эстонии считают расстояние, которое способен преодолеть такой автомобиль. Впечатляющий 71 процент респондентов ответил, что их отпугивают именно небольшое расстояние поездки и время зарядки, а 66 процентов респондентов опасаются покупать электромобиль из-за того, что слабо развита сеть зарядных станций.
Затронувшее три страны Балтии исследование по заказу Citadele в марте провела компания Norstat. В каждой из стран было опрошено 1000 человек в возрасте от 18 до 74 лет.