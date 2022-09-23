Тянак о ралли в Новой Зеландии: подготовка машины может оказаться сложной

«Я соревновался в Новой Зеландии десять лет назад и у меня остались хорошие воспоминания о той гонке, - сказал Тянак на пресс-конференции Hyundai. – Жду возвращения. Я смотрел видеозаписи, чтобы немного освежить память, дороги выглядят фантастически. Там много классных поворотов, они как будто созданы для гонок. Но поскольку трассы расположены на другом конце света, мы не смогли провести тестовые заезды. Это значит, что правильная подготовка машины может стать сложной. Мы должны просто полностью выложиться для того, чтобы на тестовых заездах научиться трассам и адаптироваться к ним. Думаю, получим от машины 100-процентную отдачу и покажем крутой результат».