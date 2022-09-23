Отть Тянак, сохраняющий на этапах чемпионата мира по гонкам второе место, сказал накануне этапа, стартующего в Новой Зеландии, что десять нет не соревновался в таком далеком уголке мира, так что правильная подготовка автомобиля может оказаться сложной задачей.
Тянак о ралли в Новой Зеландии: подготовка машины может оказаться сложной
«Я соревновался в Новой Зеландии десять лет назад и у меня остались хорошие воспоминания о той гонке, - сказал Тянак на пресс-конференции Hyundai. – Жду возвращения. Я смотрел видеозаписи, чтобы немного освежить память, дороги выглядят фантастически. Там много классных поворотов, они как будто созданы для гонок. Но поскольку трассы расположены на другом конце света, мы не смогли провести тестовые заезды. Это значит, что правильная подготовка машины может стать сложной. Мы должны просто полностью выложиться для того, чтобы на тестовых заездах научиться трассам и адаптироваться к ним. Думаю, получим от машины 100-процентную отдачу и покажем крутой результат».
Отть Тянак завершил последние четыре гонки в тройке лидеров, и за десять этапов набрал 154 очка. У лидера гонки Калле Рованперя (Toyota) 207 очков, но на последних двух гонках он заработал лишь девять пунктов. На третьем месте в таблице лидеров коллега Тянака по команде Тьерри Невилл (131 балл).
После Новой Зеландии в этом сезоне останется преодолеть еще две гонки. 20-20 октября в Каталонии и 10-13 ноября в Японии.