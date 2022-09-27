В начале сентября Rus.Postimees уже спрашивал у представителей эстонских партий о рисках для государства, связанных с тем, что Эстонская православная церковь подчиняется Московскому патриархату.
Ляэнеметс: мы следим за деятельностью РПЦ в Эстонии
На днях министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил, что если Русская православная церковь в Эстонии, подчиняющаяся Московскому патриархату, будет делать заявления, призывающие к войне, то государство может лишить вида на жительство митрополита Евгения, пишет ERR.
По словам Ляэнеметса, до сих пор Эстонская православная церковь Московского патриархата не делала подобных заявлений: «Это серьезная проблема, если церковь занимает провоенную позицию. Что касается Русской православной церкви в Эстонии, которая находится в подчинении Московского патриархата, то мы очень внимательно следим за тем, что там делается и говорится. Пока, насколько мне известно, никаких прямых призывов или прямой деятельности по оправданию войны, которые исходили бы из церкви, выявлено не было».
В марте митрополит Евгений в интервью ETV+ не оспаривал, что Россия вторглась на территорию Украины, но не стал осуждать ее руководство за развязанную войну, сославшись на разные трактовки произошедшей агрессии.