Ляэнеметс: мы следим за деятельностью РПЦ в Эстонии

На днях министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) заявил, что если Русская православная церковь в Эстонии, подчиняющаяся Московскому патриархату, будет делать заявления, призывающие к войне, то государство может лишить вида на жительство митрополита Евгения, пишет ERR .

По словам Ляэнеметса, до сих пор Эстонская православная церковь Московского патриархата не делала подобных заявлений: «Это серьезная проблема, если церковь занимает провоенную позицию. Что касается Русской православной церкви в Эстонии, которая находится в подчинении Московского патриархата, то мы очень внимательно следим за тем, что там делается и говорится. Пока, насколько мне известно, никаких прямых призывов или прямой деятельности по оправданию войны, которые исходили бы из церкви, выявлено не было».