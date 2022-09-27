Жители Эстонии путешествуют так же активно, как и пять лет назад

Средний размер расходов на зарубежную поездку с ночевкой во втором квартале составил 944 евро в расчете на одного человека, что на четверть больше, чем в 2019 году. «По сравнению с тем же периодом прошлого года повышения среднего размера расходов не наблюдается, поскольку структура поездок во время пандемии была другой. Тогда отменялись именно малозатратные и краткосрочные поездки в ближайшие страны и посещения друзей. На сегодняшний день можно сказать, что структура поездок восстановилась", — объяснила аналитик.

Как и раньше, много поездок совершают в ближайшие страны: в Латвию (34 000 поездок во втором квартале), в Финляндию (29 000 поездок) и в Швецию (23 000 поездок). Среди излюбленных направлений были также Италия и Турция. Поездки в Россию при этом практически прекратились. Количество зарубежных поездок с 1–3 ночевками приближается к прежнему уровню (во втором квартале 115 000) и по сравнению с предыдущим годом выросло в семь раз.

В среднем в зарубежной поездке с ночевками на транспорт тратили 276 евро, на размещение — 328 евро, на питание — 210 евро, а на развлечения и прочие покупки — 129 евро. По сравнению со вторым кварталом докоронавирусного 2019 года, более всего выросли расходы на размещение (около 44%). Затраты на транспорт и питание в сравнении с тем же периодом выросли примерно на 20%.