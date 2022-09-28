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Главе МВД Эстонии предложили закрыть пешеходный погранпункт Нарва-Ивангород

Мейнхард Пулк
, журналист
Главе МВД Эстонии предложили закрыть пешеходный погранпункт Нарва-Ивангород
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Нарвский пешеходный мост.
Нарвский пешеходный мост. Фото: Eero Vabamaegi

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) в среду получил от Департамента полиции и погранохраны предложение закрыть погранпункт «Нарва-2» на пешеходном мосту между Нарвой и Ивангородом. Однако спешить с решением министр не будет.

Ляэнеметс заявил, что торопиться с решением о закрытии одного пограничного пункта не будет, и отметил, что вопрос еще требует тщательного анализа. «В целом по этому мосту в Эстонию не может въехать ни один гражданин России, не имеющий вида на жительство в Эстонии. Этим мостом пользуются дамы, которые едут в Россию за колбасой и возвращаются домой. Большинство из них пенсионеры. То есть мост не угрожает безопасности», – говорит он.

С другой стороны, утверждается, что поскольку пограничная нагрузка уменьшилась из-за санкций, необходимо рассмотреть вопрос о том, разумно ли оставлять погранпункт открытым с точки зрения использования ресурсов. «Но это именно те вещи, в которые нужно вникать. Я не собираюсь принимать никаких решений. Возьму на изучение и рассмотрение», – сказал Ляэнеметс.

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