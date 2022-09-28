Главе МВД Эстонии предложили закрыть пешеходный погранпункт Нарва-Ивангород

Ляэнеметс заявил, что торопиться с решением о закрытии одного пограничного пункта не будет, и отметил, что вопрос еще требует тщательного анализа. «В целом по этому мосту в Эстонию не может въехать ни один гражданин России, не имеющий вида на жительство в Эстонии. Этим мостом пользуются дамы, которые едут в Россию за колбасой и возвращаются домой. Большинство из них пенсионеры. То есть мост не угрожает безопасности», – говорит он.