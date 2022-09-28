Президент Финляндии Саули Нийнистё в следующий вторник прибудет в Эстонию с рабочим визитом. Он встретится с президентом Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас.
Президент Финляндии посетит Эстонию
Президент Финляндии посетит Эстонию
Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента Эстонии, отметив, что Алар Карис на встрече в своей резиденции в Кадриорге с главой финского государства обсудит отношения между двумя странами, вопросы энергетической безопасности и общую ситуацию с безопасностью в Европе. Затем президент Финляндии встретится с премьер-министром Каей Каллас в резиденции правительства – в Доме Стенбока.
Во второй половине дня во вторник главы государств Эстонии и Финляндии отправятся в Тапа, где командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем представит обзор деятельности Сил обороны Эстонии и ознакомит с военным городком в Тапа.
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