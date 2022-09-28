Президент Финляндии посетит Эстонию

Об этом BNS сообщила пресс-служба канцелярии президента Эстонии, отметив, что Алар Карис на встрече в своей резиденции в Кадриорге с главой финского государства обсудит отношения между двумя странами, вопросы энергетической безопасности и общую ситуацию с безопасностью в Европе. Затем президент Финляндии встретится с премьер-министром Каей Каллас в резиденции правительства – в Доме Стенбока.