Правительство утвердило бюджет, во главе угла которого безопасность и люди

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА

Тотальная государственная оборона

Европа переживает крупнейший кризис в сфере безопасности за последние 30 лет. В целях укрепления непосредственно сферы безопасности Эстонии расходы на оборону в 2023 году впервые превысят 1 миллиард евро.

Для того, чтобы максимально увеличить нашу обороноспособность, в соответствии с бюджетной стратегией, в нее в 2023-2026 году будет инвестировано около 2,5 миллиарда евро, то есть более половины всех расходов на оборону. К 2025 году Эстония получит работающую систему противовоздушной обороны средней дальности. Ее приобретут вместе с Латвией, что поможет еще лучше защищать наш регион. Дополнительные критически важные возможности, в которые государство инвестирует дополнительно, - это противотанковые системы, системы стрельбы с закрытых позиций, береговая защита, ситуационное оповещение, инфраструктура, необходимая для приема увеличенного контингента союзнических войск.

Помимо непосредственно военных мощностей, государство инвестирует также в гражданскую оборону. В общей сложности шесть миллионов будет выделено в следующем году для привлечения добровольцев к обеспечению внутренней безопасности, тотальной обороны и поддержки местных и гражданских инициатив. Кроме того, государство увеличит госзаказ на подготовку полицейских и других работников сферы государственной безопасности в Академии МВД, чтобы обеспечить подготовку молодой смены.

Как небольшое, но продвинутое в цифровом отношении государство Эстония дополнительно инвестирует более 30 миллионов евро в укрепления кибербезопасности. Направляемые из России кибератаки на наши системы значительно участились, и для того, чтобы выстоять в кибервойне, необходимо постоянно финансировать эту сферу и обеспечить способность государства функционировать бесперебойно.

Энергетика и реформа рынка электроэнергии

Война, развязанная Россией против Украины, привела к резкому росту цен на энергию. Для облегчения последствий этого люди и малые предприятия смогут в течение следующих четырех лет покупать электроэнергию как универсальную услугу с отрегулированной ценой.

Для бытовых потребителей с 1 октября до конца марта будет действовать автоматическая компенсация счетов на центральное отопление, электричество и газ. Для того, чтобы покрыть рост цен, не нужно подавать отдельное ходатайство, с октября компенсации будут применяться автоматически.

В помощь крупным предприятиям разработаны меры по поддержке ликвидности, которые должны смягчить влияние энергетического кризиса. Также предприниматели получат возможности ходатайствовать об инвестиционных субсидиях с целью улучшения энергоснабжения и более эффективного использования ресурсов.

Во время энергетической войны особенно актуально развитие новых энергомощностей. Из средств Европейского союза мы сможем в следующие пять лет использовать приблизительно 2,9 миллиарда евро для инвестиций, связанных с зеленым переходом, к этой сумме добавится более 600 миллионов евро дохода от торговли квотами на выброс. Самые масштабные инвестиции будут направлены на реконструкцию многоквартирных домов, развитие железнодорожной сети, развитие предприятиями экологичных технологий, ввод в использование целостных решений из области водородных технологий, поддержку справедливого перехода и укрепление электросети, что позволит увеличить производство и потребление возобновляемой энергии.

Экономическое благополучие населения, семейные пособия и смягчение последствий роста цен

Правительство считает необходимым заботиться о людях, столкнувшихся с последствиями вызванных развязанной Россией войной кризисов.

Вырастут зарплаты людей, выполняющих важную для общества работу. Минимальная ставка заработной платы учителя в 2023 году вырастет с 1412 евро до 1749 евро, то есть на 23,9%. К этому будет добавлен фонд дифференциации в объеме 17%, что позволит директорам школ более гибко регулировать работу и оплату труда учителей. Всего в будущем году на рост зарплат учителей в государственном бюджете предусмотрено 106,6 миллиона евро. Средняя зарплата учителя в 2023 году вырастет до 2048 евро.

Фонд зарплат в сфере внутренней безопасности вырастет в 2023 году более чем на 20% (более 50 миллионов евро), что позволит поднять минимальную зарплату спасателей до 1620 евро, минимальную зарплату полицейских - до 1849 евро, а минимальную зарплату организатора спасательных работ - до 1631 евро.

Помимо учителей, полиции и спасателей, не менее, чем на 15% вырастут также зарплаты работников здравоохранения, культуры и социальной сферы. Зарплаты других бюджетников вырастут на 5%.

Для смягчения влияния резкого роста цен с 1 января необлагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 654 евро в месяц.

С 1 января 2023 года вырастет пособие на первого и второго ребенка, а также пособие родителя-одиночки – до 80 евро в месяц. Пособие многодетной семьи с нового года вырастет до 600 евро, если в семье от 3 до 6 детей, и до 800 евро, если в семье семь и более детей. Кроме того, с 1 января 2023 года начнет действовать принцип постепенного завершения выплаты пособия для многодетной семьи по достижении детьми 24 лет, а с 2024 года пособие многодетной семьи будет индексироваться по тому же принципу, что и пенсия.

Заметно вырастут пенсии. В следующем году вместе с внеочередным повышением пенсий и индексацией, рост пенсий составит более 100 евро, кроме того, в дальнейшем средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом.

Реформа социального попечения с июля следующего года даст возможность покрывать плату за место в доме престарелых из средней пенсии. Согласно прогнозу, в 2023 году средняя плата за место в доме престарелых для человека с большой потребностью в посторонней помощи составит 1300 евро в месяц, половину этой суммы в дальнейшем будет платить местное самоуправление, а средняя пенсия, которая к апрелю составит приблизительно 700 евро, поможет человеку оплатить вторую половину этой суммы.

Образование на эстонском языке и финансирование здравоохранения

Война России против Украины показала, что единая система школьного образования и хорошее конкурентоспособное образование для всех детей - это, помимо прочего, еще и вопрос безопасности. В бюджете 2023 года предусмотрены необходимые средства, чтобы запустить решающий этап перехода на эстоноязычное образование. В течение следующих четырех лет потребность в дополнительных средствах для перехода на эстонский язык обучения составит примерно 300 миллионов евро. Кроме того, финансирование высшего образования будет расти на 15 % в год, что позволит поддержать качественное высшее образование на эстонском языке и повысить зарплаты преподавателей.