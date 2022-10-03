Несмотря на то, что Анетт Контавейт (WTA 3) на турнире серии WTA 250 Tallinn Open пришлось в финале признать поражение от Барборы Крейчиковой (WTA 23) (6:2, 6:3), тренер эстонки Торбен Белц остался доволен игрой своей подопечной.
Тренер Контавейт: я доволен теннисом, который Анетт показала в Таллинне
«Барбора прекрасно играла в финале, но Анетт также всю неделю показывала высший класс, - сказал тренер. – Барбора делала хорошие удары в правильное время, особенно в решающие моменты», - прокомментировал Белц после финала.
Несмотря на проигрыш, тренер остался доволен игрой подопечной.
«Мы проделали хорошую работу на корте и она продемонстрировала огромный труд. В Таллинне Анетт играла действительно хорошо, особенно четыре первых игры, поэтому жду следующих недель», - сказал Белц и особо отметил подачи Контавейт. «Она делала прекрасные подачи и отражала очень быстрые мячи».
Однако отдыха Контавейт и Белц позволить себе не могут, поскольку уже сегодня в Остраве начинается следующий турнир категории WTA 250, на котором нужно будет защищать первое место, полученное в прошлом году. Благодаря высокой позиции в рейтинговой таблице Анетт сразу прошла во второй круг. Там она сразится либо с Джил Тайхманн (WTA 36), либо с Терезой Мартинковой (WTA 78).