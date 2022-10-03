Тренер Контавейт: я доволен теннисом, который Анетт показала в Таллинне

«Барбора прекрасно играла в финале, но Анетт также всю неделю показывала высший класс, - сказал тренер. – Барбора делала хорошие удары в правильное время, особенно в решающие моменты», - прокомментировал Белц после финала.

Несмотря на проигрыш, тренер остался доволен игрой подопечной.

«Мы проделали хорошую работу на корте и она продемонстрировала огромный труд. В Таллинне Анетт играла действительно хорошо, особенно четыре первых игры, поэтому жду следующих недель», - сказал Белц и особо отметил подачи Контавейт. «Она делала прекрасные подачи и отражала очень быстрые мячи».