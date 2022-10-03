Русские с большой буквы

Пожалуйста, помогите найти тело Русского. Ситуация такова: харьковское направление в настоящее время находится в крайне трудном положении. В этом регионе много трупов. Много земли заминировано. Искать сложно: тело может находиться в морге, в подвале, в заминированном здании, может быть захоронено, может находиться на улице и даже за пределами Харьковской области. Сергей погиб 6 сентября у села Спивавовка Изюмского района. Ему было 35 лет, на его левой ноге был протез от колена. Две татуировки на груди. Одет в форму ОУН. Судя по всему, погиб от пули. Если у кого-то есть какая-либо информация о том, где может находиться его тело, – пишите.