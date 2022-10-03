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Русские с большой буквы

Вахур Лайапеа
, кинорежиссер, продюсер и оператор
Русские с большой буквы
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Ольга по прозвищу «Симба» перед своей боевой машиной пехоты. Ольга также была заместителем командира роты.
Ольга по прозвищу «Симба» перед своей боевой машиной пехоты. Ольга также была заместителем командира роты. Фото: личный архив

Пожалуйста, помогите найти тело Русского. Ситуация такова: харьковское направление в настоящее время находится в крайне трудном положении. В этом регионе много трупов. Много земли заминировано. Искать сложно: тело может находиться в морге, в подвале, в заминированном здании, может быть захоронено, может находиться на улице и даже за пределами Харьковской области. Сергей погиб 6 сентября у села Спивавовка Изюмского района. Ему было 35 лет, на его левой ноге был протез от колена. Две татуировки на груди. Одет в форму ОУН. Судя по всему, погиб от пули. Если у кого-то есть какая-либо информация о том, где может находиться его тело, – пишите.

Это сообщение распространяется в социальных сетях. Живых не ищут. Информация о том, что Сергей – «груз 200», была получена от российских военнослужащих, которые находились в Харькове. «Груз 200» означает смерть: тело необходимо найти и похоронить. «Груз 300» означает выживший. Раненый.

Объявление о поиске тела Сергея.
Объявление о поиске тела Сергея. Фото: Личный архив
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