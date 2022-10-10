Эстония посредством фонда венчурного капитала Smartcap инвестирует 30 миллионов евро в Инновационный фонд НАТО, целью инвестиции является поддержка стартапов в сфере высоких технологий гражданского и военного назначения, создание дополнительных возможностей роста и новых решений.
Эстония инвестирует в фонд НАТО почти 30 миллионов евро
Об этом BNS сообщило Министерство экономики и коммуникаций, отметив, что данная инвестиция является частью инновационного фонда общим объемом в один миллиард евро, учрежденного 22 странами на саммите НАТО в июне.
«В сегодняшней ситуации с безопасностью, изменившейся до неузнаваемости по сравнению с прошлым годом, потребность в инновационных технологиях в области обороны очевидна как никогда. Я убежден, что эстонский сектор стартапов обладает высоким потенциалом для внесения вклада в пределах своих возможностей в общую архитектуру безопасности. Запада, но, учитывая традиционную закрытость оборонного рынка и барьеры для входа, инициатива государства, несомненно, также играет здесь решающую роль», – прокомментировал в пресс-релизе министр бизнеса и информационных технологий Кристьян Ярван.
Целью Инновационного фонда НАТО является сохранение и укрепление технологического преимущества государств-членов Североатлантического альянса. Сегодня сложно найти деньги на рынке разработки глубоких технологий для оборонной промышленности, потому что нет готовности предоставить соответствующий капитал, необходимый для развития капиталоемких глубоких технологий. Особенно сложно приходится компаниям, заказчиком которых является государство, которое часто предпочитает безопасность и оборонную промышленность, потому что в большинстве случаев государство не готово покупать прототипы, а хочет уже готовые работающие решения.
«Smartcap имеет многолетний опыт в продвижении возможностей финансирования эстонского сектора стартапов, и теперь в нашем портфолио несколько эстонских стартапов, получивших мировое признание», – сказала Силле Петтай, член правления и управляющий фондом эстонского государственного венчурного фонда Smartcap, добавив, что наличие капитала также имеет решающее значение для таких новых продуктов и при разработке услуг, которые предназначены как для обычного использования, так и в сфере обороны.