Из-за забастовки нефтяников во Франции не хватает топлива. Власти грозят вывести людей на работу насильно

Забастовка привела к остановке шести из семи нефтеперерабатывающих заводов Франции. Длинные очереди на АЗС стали привычным зрелищем.

По сообщениям, почти треть французских автозаправочных станций испытывают нехватку хотя бы одного вида топлива.

Очередь на заправке во Франции Фото: Reuters

Профсоюзы требуют повышения заработной платы для своих работников. По их мнению, такой шаг должен последовать за огромными прибылями, получаемыми в настоящее время нефтяными компаниями. Они добиваются повышения зарплаты на 10%, в том числе 7% – для покрытия инфляции и еще 3% – чтобы, как они говорят, «поделиться богатством».

В среду правительство Франции заявило, что начало формальный процесс, по которому сотрудников нефтебазы компании Esso в городе Нотр-Дам-де-Гравеншон можно привлечь на работу насильно.

Как работает процедура принудительного привлечения к работе во Франции во время забастовок