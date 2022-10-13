Белгород в огне: что происходит в российском городе на границе Украины

В четверг, 13 октября, в Белогороде обломком ракеты был поврежден многоэтажный дом, сообщают местные власти. Позднее стало известно о пожаре в районе сахарного завода, передает Rus.TVNET.
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Мэр города Антон Иванов в своем Telegram заявил, что обломок ракеты упал на многоэтажку после работы ПВО.
Позже информация была дополнена и мэр сказал: «Видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. В настоящий момент, сведений о пострадавших нет».
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в происшествии Украину. «ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется», – заявил он.
Telegram-канал «Подъем», сообщает, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку лицея.
Украинская сторона не комментирует ситуацию.
Пожар на сахарном заводе
Вечером очевидцы стали сообщать о громких взрывах и пожаре в Белгородской области. По их словам, что в поселке Октябрьский горит здание сахарного завода. На одном из видео в Telegram-каналах виден столб пламени и слышны звуки взрывов.