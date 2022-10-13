Белгород в огне: что происходит в российском городе на границе Украины

Мэр города Антон Иванов в своем Telegram заявил, что обломок ракеты упал на многоэтажку после работы ПВО.

Позже информация была дополнена и мэр сказал: «Видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. В настоящий момент, сведений о пострадавших нет».

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в происшествии Украину. «ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется», – заявил он.

Telegram-канал «Подъем», сообщает, что неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку лицея.

Украинская сторона не комментирует ситуацию.

Пожар на сахарном заводе