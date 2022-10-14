Военный эксперт: Россия может взять Беларусь под прямой контроль

Если же мы говорим о вступлении Беларуси в полномасштабную войну, с введением своих вооруженных сил в Украину, то такая вероятность была все это время, начиная с 24 февраля. Эта вероятность была низкой и она по-прежнему остается низкой, по моему мнению, оно она все же есть, она не нулевая. Украинская армия к этому готовится, у ВСУ есть подразделения на северных рубежах, есть укрепления и есть планы. Таким образом, не нужно думать, что северные рубежи Украины не прикрыты и что Генштаб ВСУ не рассматривает такие риски. Единственное, что может остановить агрессию врага в этом случае – это ваша подготовка к ней.

Украина демонстрирует, что у нее есть силы на отражение этого вторжения и она готовится. В таких условиях вступление армии Беларуси в войну будет означать для Лукашенко начало его конца. В отличие от России, у Беларуси нет «ядерного зонтика». Плюс нужно учитывать полную несостоятельность сил ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), это мы уже видели на примере противостояния Армении и Азербайджана. Сейчас Лукашенко прекрасно понимает, что для него это может плохо кончиться и я уверен, что он до конца будет стараться все-таки избежать прямого участия. Но мы должны не забывать, что у Кремля есть свои планы. Это может быть даже отстранение президента Беларуси от власти и взятие всей страны и ее армии под контроль российских вооруженных сил. Это может быть интеграция вооруженных сил Беларуси в армию России в той или иной степени. Разные сценарии могут быть, но Генштаб ВСУ рассматривает все эти возможности, в том числе взятие Кремлем полного контроля над Беларусью, поэтому ответ ВСУ будет сразу же, никто не даст военным подразделениям Беларуси спокойно продвигаться вглубь Украины.