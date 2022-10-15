НАТО готовится к учениям по ядерному сдерживанию

На официальном сайте Североатлантического альянса подчеркивается, что это плановые маневры, которые не связаны с текущими мировыми событиями. Их основная часть пройдет на расстоянии более 1000 километров от России.

«Как и в предыдущие годы, примут участие американские дальние бомбардировщики В-52, которые в этом году совершат полеты с авиабазы Минот в Северной Дакоте. Тренировочные полеты пройдут над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией. Боевое оружие применяться не будет», – указано в сообщении НАТО.