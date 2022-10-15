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НАТО готовится к учениям по ядерному сдерживанию

rus.postimees.ee
НАТО готовится к учениям по ядерному сдерживанию
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Учения НАТО.
Учения НАТО. Фото: Ana Brigida

НАТО с 17 по 30 октября проведет учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), пишет DW.

На официальном сайте Североатлантического альянса подчеркивается, что это плановые маневры, которые не связаны с текущими мировыми событиями. Их основная часть пройдет на расстоянии более 1000 километров от России.

В учениях будут задействованы 14 стран и 60 самолетов разных типов, включая истребители, способные доставлять ядерные боеголовки, обычные истребители, самолеты-разведчики и самолеты-заправщики.

«Как и в предыдущие годы, примут участие американские дальние бомбардировщики В-52, которые в этом году совершат полеты с авиабазы Минот в Северной Дакоте. Тренировочные полеты пройдут над принимающей обучение Бельгией, а также над Северным морем и Великобританией. Боевое оружие применяться не будет», – указано в сообщении НАТО.

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