Полиция обратилась к водителям с важным предупреждением

Как сообщает BNS со ссылкой на префектуру, ежегодно в Эстонии происходит около 6000 дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. В этих авариях также пострадали 20 человек.

«Уважаемые водители! При движении в темное время суток следует быть более осторожным, чем обычно, сосредоточиться на вождении и выбрать безопасную скорость движения. Если в результате столкновения с диким животным пострадали люди, сообщите об этом по телефону экстренной помощи 112, если от столкновения пострадало или погибло дикое животное, звоните по номеру информационного телефона 1247», – говорится в сообщении префектуры.