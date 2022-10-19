Проживающим в Эстонии российским пенсионерам до сих пор не выплатили пенсии

«Надеюсь, в ближайшие дни выяснится, переведены ли деньги», – сказала ERR в среду глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник.

По ее словам, Россия уже трижды пыталась осуществить денежный перевод по обычным каналам, но безуспешно. После этого соответствующее российское учреждение попросило Эстонию найти способ перевести пенсии. Эстонии удалось выйти на белорусский коммерческий банк, который не находится под санкциями и через который можно перевести деньги в Эстонию.

Кюмник ранее говорила ERR, что согласно договору о сотрудничестве между Эстонией и Россией в области пенсионного страхования Департамент социального страхования выплачивает пенсии проживающим в Эстонии людям, которым назначена пенсия от Российской Федерации, после получения денежных средств от другой стороны. В середине сентября по независящим от Департамента социального страхования причинам из Пенсионного фонда России эти средства еще не поступили.

Российская пенсия в Эстонии выплачивается ежеквартально сразу за три месяца. Согласно списку за третий квартал, в сентябре российскую пенсию должна были выплатить 4061 человеку.

По данным департамента, во втором квартале 83%, или 3330 российских пенсионеров получили пенсию также от Эстонии. Их средняя пенсия составляла 519 евро. 17%, или 677 человек, получили только российскую пенсию, средний размер которой составляет 79 евро.

Если российский пенсионный фонд не сможет перечислить деньги Департаменту социального страхования, Эстония не возьмет на себя обязательство по выплате российской пенсии.