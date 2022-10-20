Чтобы жителям было легче передвигаться по городу в и без того сложных условиях при организации наземного общественного транспорта Киев использует бесконтактное платежное решение, созданное эстонским технологическим предприятием Ridango.
Эстонская фирма сделала общественный транспорт Киева удобнее
«Для киевлян очень важно, чтобы они могли максимально эффективно продолжать свою повседневную деятельность даже в условиях войны, и в большом городе немалую роль в этом играет комфортное функционирование общественного транспорта, – отметил руководитель проекта в Ridango Вахур Вийгимяэ. – Для этого мы разработали решение, где пассажиры могут бесконтактно подтверждать свое право на проезд, простым движением банковской карты, телефона или смарт-часов. Решение работает в автобусах, трамваях и троллейбусах, помогая Украине двигаться к лучшему будущему».
Общественный транспорт Киева остановился в первый день войны, и было решено снова запустить его в символичную дату – 9 мая этого года. На данный момент уличный транспорт курсирует в несколько уменьшенном объеме по сравнению с довоенными временами. «Каждый день валидируется один миллион поездок, 29–30 миллионов в месяц. Это вдвое меньше, чем до войны, но понятно, что удобный общественный транспорт киевлянам крайне необходим», – сказал Вийгимяэ.
Вийгимяэ добавил, что вызовы при создании решения для общественного транспорта в Киеве также носили технический характер: «Там используются так называемые карты киевлян, которые помимо наличия банковского приложения обслуживают еще и транспортные услуги. Большинство владельцев этих карт обладают правом бесплатного проезда. Поэтому необходимо было обеспечить, чтобы у таких лиц не возникало обязательств оплаты проезда». Платежное решение Ridango поддерживает карты MasterCard и Visa (в том числе виртуальные), а в конце года также будет добавлена поддержка карт «Простір» – внутригосударственных платежных карт Украины.
Ridango – стремительно растущая эстонская технологическая компания. «Наша амбициозная цель – стать к 2026 году ведущим мировым поставщиком интеллектуальных транспортных систем и группой технологических компаний, связанных с сектором общественного транспорта», – заявил председатель правления Ridango Эрки Липре.
Эстонское специализирующееся на общественном транспорте технологическое предприятие AS Ridango было основано в 2009 году и специализируется на разработке билетных систем для общественного транспорта, систем реального времени и платежных систем. Помимо Эстонии, Ridango предоставляет услуги в примерно в 30 других странах мира. Основными клиентами компании являются местные самоуправления, их подразделения и частные операторы общественного транспорта. Ridango занимается повышением удобства пользования общественным транспортом во многих крупных городах мира. В Эстонии клиентами предприятия являются Elron, Таллиннский департамент транспорта, Город Тарту, Центр общественного транспорта Пярну и другие.