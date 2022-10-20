Эстонская фирма сделала общественный транспорт Киева удобнее

«Для киевлян очень важно, чтобы они могли максимально эффективно продолжать свою повседневную деятельность даже в условиях войны, и в большом городе немалую роль в этом играет комфортное функционирование общественного транспорта, – отметил руководитель проекта в Ridango Вахур Вийгимяэ. – Для этого мы разработали решение, где пассажиры могут бесконтактно подтверждать свое право на проезд, простым движением банковской карты, телефона или смарт-часов. Решение работает в автобусах, трамваях и троллейбусах, помогая Украине двигаться к лучшему будущему».

Общественный транспорт Киева остановился в первый день войны, и было решено снова запустить его в символичную дату – 9 мая этого года. На данный момент уличный транспорт курсирует в несколько уменьшенном объеме по сравнению с довоенными временами. «Каждый день валидируется один миллион поездок, 29–30 миллионов в месяц. Это вдвое меньше, чем до войны, но понятно, что удобный общественный транспорт киевлянам крайне необходим», – сказал Вийгимяэ.