Пытавшаяся взять кредит в интернете женщина лишилась 5000 евро

В среду полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что в середине октября 26-летняя женщина попросила в соцсетях кредит в размере 10 000 евро. Для получения этой суммы ей пришлось купить на двух сайтах биткойны, сообщила в четверг BNS пресс-служба Ляэнеской префектуры.