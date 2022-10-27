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Пытавшаяся взять кредит в интернете женщина лишилась 5000 евро

BNS
Пытавшаяся взять кредит в интернете женщина лишилась 5000 евро
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Фото: Shutterstock

Подыскивавшая на веб-сайтах возможность получения кредита женщина натолкнулась на мошенника и лишилась 5000 евро.

В среду полиция возбудила уголовное дело в связи с тем, что в середине октября 26-летняя женщина попросила в соцсетях кредит в размере 10 000 евро. Для получения этой суммы ей пришлось купить на двух сайтах биткойны, сообщила в четверг BNS пресс-служба Ляэнеской префектуры.

Женщина купила биткойны несколькими разными переводами, но обещанную сумму кредита так и не получила. Причиненный ей материальный ущерб составил 5000 евро.

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