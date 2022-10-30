Рейнсалу будет баллотироваться на выборах Рийгикогу в Харьюмаа и Рапламаа

«Харью-Рапламаа, крупнейший округ, сильнее всего повлияет на результаты выборов. Поэтому я буду баллотироваться в Харью-Рапламаа, – сообщил Рейнсалу в соцсети. – Я так решил после встречи с деятельными членами Isamaa в Харьюмаа и Рапламаа, которыми руководят Ян Трей и Хейки Хепнер».

«Выборы Рийгикогу – это вопросы будущего всей страны, но депутат Рийгикогу должен также представлять людей из своего округа. Поэтому у Isamaa также будет отдельная программа по Харьюмаа и Рапламаа на этих выборах. Школьная сеть, общественный транспорт, дороги, предпринимательство, инвестиции – много практических вопросов по развитию жизни», – перечислил Рейнсалу.