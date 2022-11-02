Осиновский: член горсобрания Март Каллас умышленно сбил велосипедиста

«Председатель фракции EKRE Таллиннского горсобрания Март Каллас умышленно наехал на велосипедиста на улице Ластекоду. Сознательно превысить скорость [и наехать] на кого-то из мести, протаранить его своей машиной, а потом стыдливо это оправдать – никому не позволено. Для лица, занимающего государственную должность, ожидание примерного поведения еще выше. К счастью, сбитый велосипедист серьезно не пострадал.

Согласно Закону о дорожном движении (статья 33, раздел 1), водитель обязан быть внимательным к уязвимым участникам дорожного движения (включая велосипедистов) и "не подвергать их опасности и не причинять вреда". В статье 35 разделе 1 повторяется: "Водитель не может подвергать опасности пешеходов, водителей легковых автомобилей, роботизированных транспортных средств или велосипедистов своими действиями".