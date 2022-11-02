Председатель Таллиннского горсобрания Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) опубликовал пост, комментирующий инцидент с председателем фракции EKRE Таллиннского горсобрания Мартом Калласом, когда тот наехал на велосипедиста в темноте. Осиновский утверждает, что Каллас умышленно спровоцировал аварию и нарушил закон.
Осиновский: член горсобрания Март Каллас умышленно сбил велосипедиста
«Председатель фракции EKRE Таллиннского горсобрания Март Каллас умышленно наехал на велосипедиста на улице Ластекоду. Сознательно превысить скорость [и наехать] на кого-то из мести, протаранить его своей машиной, а потом стыдливо это оправдать – никому не позволено. Для лица, занимающего государственную должность, ожидание примерного поведения еще выше. К счастью, сбитый велосипедист серьезно не пострадал.
Согласно Закону о дорожном движении (статья 33, раздел 1), водитель обязан быть внимательным к уязвимым участникам дорожного движения (включая велосипедистов) и "не подвергать их опасности и не причинять вреда". В статье 35 разделе 1 повторяется: "Водитель не может подвергать опасности пешеходов, водителей легковых автомобилей, роботизированных транспортных средств или велосипедистов своими действиями".
Март Каллас умышленно подверг велосипедиста опасности, тем самым проигнорировав требования безопасности дорожного движения, изложенные в законе. Поскольку это могло привести к тяжким телесным повреждениям –это уголовное преступление. Я надеюсь, что именно так это и будет решаться в дальнейшем, потому что умышленный наезд на уязвимого участника дорожного движения не может заканчиваться реакцией "все должны вести себя прилежнее"», – написал Осиновский.