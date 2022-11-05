Пограничники на КПП в Кибартай не пропустили в Литву поезд с российской военной символикой на вагонах.
Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой
Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с российской военной символикой
Как в пятницу информировала Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), пограничники распорядились отцепить пять вагонов из состава и вернуть их в Калининградскую область.
В одном составе было три вагона, в другом – два. Пустые вагоны должны были следовать по Литве транзитом в Беларусь.
Пограничники не позволили этого сделать, а также информировали о вагонах «Литовские железные дороги».
Сообщается, что пять вагонов должны быть отцеплены и возвращены назад в Калининградскую область, и только тогда составы смогут проследовать по территории Литвы.
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