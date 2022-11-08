Прибыль Eesti Energia за девять месяцев фактически составила 1,2 млрд

Ответ будет немного бухгалтерским, но вполне реальный. С конца прошлого года энергокомпания стала предлагать клиентам больше долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии (ДПП). По словам Авила, со сроком до 12 лет, но в основном со сроком до семи лет.

По словам Авила, энергетическая компания наперед продала около 15 тераватт-часов электроэнергии, из которых три – частным потребителям и 12 – компаниям. Для сравнения: 15 тераватт-часов – это чуть меньше, чем потребление электроэнергии в Эстонии за два года. Большая часть электроэнергии была наперед продана в Литве и Латвии.

Теперь о прибыли. Если Eesti Energia продала электроэнергию сегодня и установила цену, то покупателям ясно, сколько им придется платить за электроэнергию, например, в ближайшие семь лет. Как и Eesti Energia известно, сколько денег она получит за произведенную электроэнергию.

По словам Авила, долгосрочные контракты были заключены по цене, которая немного ниже текущих цен, но значительно выше цен будущих сделок на биржах. Другими словами, Eesti Energia удалось продать электроэнергию, которую она поставит клиентам в будущем, по более высокой цене, чем будущая цена электроэнергии, торгуемая на биржах электроэнергии в конце сентября.