Eesti Energia объявила, что за три квартала заработала нормализованную прибыль в размере 112 миллионов евро, то есть без учета деривативов, но на самом деле в этом году финансовые показатели государственной энергетической компании были значительно лучше. За первые девять месяцев года общая совокупная прибыль Eesti Energia составила 1,2 миллиарда евро, пишет ERR.
Прибыль Eesti Energia за девять месяцев фактически составила 1,2 млрд
В бухгалтерском учете одновременно могут быть правильными разные числа. Таким образом, в случае с Eesti Energia верны рассчитанная нормализованная прибыль за девять месяцев в размере 112 миллионов евро, а также девятимесячная прибыль в размере 306,6 миллиона евро, вытекающая из отчета компании за третий квартал, который частично включает будущие сделки. А это вполне реальная прибыль для предприятия, которую Eesti Energia заработала за три квартала.
Финансовый директор компании Андри Авила сообщил ERR, что они представляют нормализованную, аналитическую цифру прибыли, чтобы показать реальное положение дел компании. Прибыль или возможные убытки от рисковых производных инструментов, которые в противном случае были бы отражены в отчете о прибылях и убытках, были исключены из него.
«Колебания цен на энергоносители могут быть очень большими. Как в одну, так и в другу сторону, и это не дает представления о том, как на самом деле обстоят дела у компании, поэтому мы просто исключили колебания рыночных цен из нормализованного показателя», — сказал Авила.
На самом деле в результатах третьего квартала Eesti Energia есть еще одна строка прибыли. Согласно отчету, за третий квартал она показывает общую прибыль в размере 568 млн евро и в общей сложности 1,2 млрд евро за девять месяцев — в основном за счет переоценки инструментов хеджирования.
Как Eesti Energia за девять месяцев заработала 1,2 миллиарда евро прибыли?
Ответ будет немного бухгалтерским, но вполне реальный. С конца прошлого года энергокомпания стала предлагать клиентам больше долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии (ДПП). По словам Авила, со сроком до 12 лет, но в основном со сроком до семи лет.
По словам Авила, энергетическая компания наперед продала около 15 тераватт-часов электроэнергии, из которых три – частным потребителям и 12 – компаниям. Для сравнения: 15 тераватт-часов – это чуть меньше, чем потребление электроэнергии в Эстонии за два года. Большая часть электроэнергии была наперед продана в Литве и Латвии.
Теперь о прибыли. Если Eesti Energia продала электроэнергию сегодня и установила цену, то покупателям ясно, сколько им придется платить за электроэнергию, например, в ближайшие семь лет. Как и Eesti Energia известно, сколько денег она получит за произведенную электроэнергию.
По словам Авила, долгосрочные контракты были заключены по цене, которая немного ниже текущих цен, но значительно выше цен будущих сделок на биржах. Другими словами, Eesti Energia удалось продать электроэнергию, которую она поставит клиентам в будущем, по более высокой цене, чем будущая цена электроэнергии, торгуемая на биржах электроэнергии в конце сентября.
Таким образом, Eesti Energia может учитывать прибыль, полученную от заключения долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии. Если говорить простым языком, то энергетическая компания учитывает разницу между количеством и ценами будущих сделок и заключенных договоров как свою прибыль. А в этом году рассчитанная таким образом прибыль составляет 891 млн евро, из которых 445 млн евро приходится на третий квартал.
Однако, согласно международному стандарту бухгалтерского учета IFRS, Eesti Energia не может отразить это ни в качестве прибыли ни за год, ни за квартал. Если указать всю возможную прибыль в момент заключения сделки, это может очень быстро привести к отрицательным результатам. Самый известный пример – скандал и крах американской энергетической компании Enron в 2000 году.
Во многом после краха Enron международные правила бухгалтерского учета были изменены таким образом, что компании могли отражать прибыль, полученную по долгосрочным контрактам, только по частям: в периоды, когда происходили фактические поставки, а не в период, в котором контракт был подписан.
Таким образом, хотя Eesti Energia рассчитала дополнительную прибыль в размере 891 млн евро от договоров PPA за первые девять месяцев, энергетическая компания может засчитать это как прибыль в периоды, когда электроэнергия фактически доходит до потребителей – как правило, ежеквартально в течение следующие семь лет.
Риски для Eesti Energia связаны с ростом стоимости электроэнергии. Если цена на электроэнергию в регионе упадет, Eesti Energia по-прежнему сможет продавать электроэнергию по фиксированной цене с долгосрочными договорами. Однако если бы цена на электроэнергию в регионе значительно выросла по сравнению с ценами текущих фьючерсных сделок, то Eesti Energia не получила бы такой большой выгоды от высокой цены на электроэнергию.
Сейчас можно сказать, что при выручке от продаж в размере 1,6 миллиарда евро Eesti Energia удалось получить общую прибыль в размере 1,2 миллиарда евро за первые девять месяцев этого года. Однако в данный момент можно сказать, что госкомпании при выручке 1,6 млрд евро по сути удалось получить за январь-сентябрь сводную прибыль в размере 1,2 млрд. В Eesti Energia все же подчеркивают, что значительная часть этой прибыль является ожидаемым результатом следующих лет и изменение цен в будущем может повлиять на ее оценку.