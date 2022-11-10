Лишение права голоса граждан России – важный шаг к укреплению безопасности Эстонии, считает председатель партии «Отечество» Хелир-Вальдор Сеэдер.
ХЕЛИР-ВАЛЬДОР СЕЭДЕР ⟩ Избиратели Путина не могут решать, кто будет управлять Таллинном
Намерение лишить российских граждан права голоса на выборах в органы местного самоуправления Эстонии – очень радостная новость. Партнер по коалиции, Партия реформ, осознает необходимость изменения закона с опозданием – до выборов в Рийгикогу осталось меньше четырех месяцев. Но лучше поздно, чем никогда.
Необходимый шаг
Наш парламент признал Россию террористическим государством, и я глубоко убежден, что право голосовать на местных выборах для граждан страны, фактически воюющей с Эстонией, представляет собой угрозу безопасности. Через органы местного самоуправления граждане России могут влиять на решения нашей страны вплоть до избрания главы государства. Люди, которые голосуют за Путина на российских выборах, могут, пусть косвенно, но все же, также решать, кто является главой государства Эстонии и кто управляет столицей Эстонии.
После нападения России на весь демократический мир мы больше не должны мириться с этой ситуацией. Отмена права голоса у российских граждан – важный шаг к укреплению безопасности Эстонии.
Поэтому поддержка Партией реформ предложения «Отечества» вполне понятна и отвечает интересам Эстонии. Единственный вопрос сейчас заключается в том, как наиболее быстро и эффективно оформить политическую волю двух основных правительственных партий в закон.
Отличия только технические
На мой взгляд, лучше всего это можно было бы сделать предложениями по исправлению законопроекта, внесенными в Рийгикогу «Отечеством» в апреле этого года. Различия между позициями «Отечества» и Партии реформ носят прежде всего технический и юридический, а не принципиальный характер.
Если Партия реформ хочет отобрать право голоса у российских граждан только временно, а не навсегда, как «Отечество», то цель предложения остается той же. Мы, безусловно, можем согласиться с тем, что это временное решение не закончится, пока Россия не станет нормальной демократической страной (что, вероятно, не произойдет в течение 100 лет), а Рийгикогу не отменит свое решение о признании России террористическим государством.
Конечно, мы можем также обсудить, граждан каких стран следует лишить права голоса. Либо ограничиться только Россией как непосредственно воюющим и террористическим государством, либо распространить это ограничение, например, на те страны, которые поддерживают Россию.
Когда «Отечество» представило свой законопроект в Рийгикогу в апреле этого года, с начала войны прошло чуть больше месяца, и все еще было не совсем ясно, какие страны будут на стороне России в этой войне, а какие нет. Теперь законопроект можно уточнять на этот счет при необходимости.
Да, мы также знаем, что одна партия правящей коалиции, социал-демократы, против лишения граждан России права голоса. Эта оппозиция основана на узких партийных интересах, чтобы купить голоса ценой безопасности Эстонии.
У проэстонских политических партий нет причин участвовать в такой аморальной и опасной политической игре. Всего «Отечество» и Партия реформ имеют в Рийгикогу 45 голосов. Если мы вместе внесем в большой зал Рийгикогу законопроект о лишении граждан России права голоса, я более чем уверен, что мы также получим необходимые голоса для принятия закона.
Так что четкий ответ «Отечества» Партии реформ: выносите свои предложения, и мы примем этот закон!