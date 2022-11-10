ХЕЛИР-ВАЛЬДОР СЕЭДЕР ⟩ Избиратели Путина не могут решать, кто будет управлять Таллинном

Намерение лишить российских граждан права голоса на выборах в органы местного самоуправления Эстонии – очень радостная новость. Партнер по коалиции, Партия реформ, осознает необходимость изменения закона с опозданием – до выборов в Рийгикогу осталось меньше четырех месяцев. Но лучше поздно, чем никогда.

Необходимый шаг

Наш парламент признал Россию террористическим государством, и я глубоко убежден, что право голосовать на местных выборах для граждан страны, фактически воюющей с Эстонией, представляет собой угрозу безопасности. Через органы местного самоуправления граждане России могут влиять на решения нашей страны вплоть до избрания главы государства. Люди, которые голосуют за Путина на российских выборах, могут, пусть косвенно, но все же, также решать, кто является главой государства Эстонии и кто управляет столицей Эстонии.

После нападения России на весь демократический мир мы больше не должны мириться с этой ситуацией. Отмена права голоса у российских граждан – важный шаг к укреплению безопасности Эстонии.

Поэтому поддержка Партией реформ предложения «Отечества» вполне понятна и отвечает интересам Эстонии. Единственный вопрос сейчас заключается в том, как наиболее быстро и эффективно оформить политическую волю двух основных правительственных партий в закон.

Отличия только технические