Алексей Евграфов будет баллотироваться в парламент от Центристской партии

По словам Евграфова, именно центристы всегда уделяли особое внимание региону. Так и на предстоящих в марте парламентских выборах партия, по его оценке, представила сильных кандидатов, в сотрудничестве с которыми будет возможно внести реальный вклад в развитие региона.

«Я провел основательные консультации с первыми номерами списка центристов и твердо убежден, что их очень волнует жизнь и проблемы людей в Ида-Вирумаа и у них есть желание проводить изменения. Действия нынешней коалиции в последнее время, к сожалению, привели к усилению раскола в обществе, и я не вижу, чтобы правительство особо интересовал регион и его жители с их проблемами», – сказал Евграфов.

По словам Евграфова, сокращение численности населения Ида-Вирумаа может сказаться на количестве полученных мандатов. «На избранных депутатов ляжет большая, чем раньше ответственность за развитие региона. Также будет необходимо убедить других депутатов парламента в том, что Ида-Вирумаа крайне важен с точки зрения энергетической безопасности. И если мы не хотим допустить социально-экономической катастрофы, то должны обеспечить его жителям региона и их семьям чувство уверенности в завтрашнем дне», – сказал Евграфов.