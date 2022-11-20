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Департамент транспорта предупреждает: на дорогах могут образоваться сгустки соли и снега

rus.postimees.ee
Департамент транспорта предупреждает: на дорогах могут образоваться сгустки соли и снега
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Фото: Margus Ansu

Сегодня вечером на основных и второстепенных шоссе могут образоваться сгустки снега и соли, а также гололед. Температура воздуха останется минусовой, в связи с чем Транспортный департамент предупреждает: ездить с летней резиной крайне опасно.

В Западной Эстонии и на островах, а также на северном побережье идет небольшой снег, временами дуют порывы ветра. Ветер юго-восточный 3-8, на островах и западном побережье 6-12, местами до 17 м/с. После полуночи облачный покров сгущается, и утром новый снегопад достигает Южной Эстонии, распространяясь на север. На дорогах крайне высокий риск поскользнуться.

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