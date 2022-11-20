Департамент транспорта предупреждает: на дорогах могут образоваться сгустки соли и снега

В Западной Эстонии и на островах, а также на северном побережье идет небольшой снег, временами дуют порывы ветра. Ветер юго-восточный 3-8, на островах и западном побережье 6-12, местами до 17 м/с. После полуночи облачный покров сгущается, и утром новый снегопад достигает Южной Эстонии, распространяясь на север. На дорогах крайне высокий риск поскользнуться.