Сегодня вечером на основных и второстепенных шоссе могут образоваться сгустки снега и соли, а также гололед. Температура воздуха останется минусовой, в связи с чем Транспортный департамент предупреждает: ездить с летней резиной крайне опасно.
Департамент транспорта предупреждает: на дорогах могут образоваться сгустки соли и снега
Департамент транспорта предупреждает: на дорогах могут образоваться сгустки соли и снега
В Западной Эстонии и на островах, а также на северном побережье идет небольшой снег, временами дуют порывы ветра. Ветер юго-восточный 3-8, на островах и западном побережье 6-12, местами до 17 м/с. После полуночи облачный покров сгущается, и утром новый снегопад достигает Южной Эстонии, распространяясь на север. На дорогах крайне высокий риск поскользнуться.