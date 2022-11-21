ВОЗ: зимой жизни миллионов украинцев окажутся под угрозой

По прогнозу ВОЗ, порядка 2-3 миллионов жителей Украины зимой покинут свои дома в поисках тепла и безопасности. «Мы помогаем системе здравоохранения Украины подготовиться к зиме. Это включает в себя аварийный ремонт медицинских учреждений и отопительной инфраструктуры, а также поддержание энергоснабжения», – рассказал Клюге. ВОЗ зафиксировала более 700 атак РФ на систему здравоохранения Украины По словам Клюге, ВОЗ уже зафиксировала 703 случая российских атак на систему здравоохранения Украины. «Продолжающиеся нападения на инфраструктуру здравоохранения и энергетики означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают в полном объеме из-за нехватки топлива, воды и электричества для удовлетворения основных потребностей», – объяснил он. Синоптики ожидают, что в некоторых частях страны температура зимой опустится до минус 20 градусов, и многие семьи будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, таким как сжигание древесного угля или дров, использование генераторов, работающих на дизельном топливе, или электрических обогревателей, продолжил Клюге. Это приведет к дополнительным рискам для здоровья, в том числе из-за воздействия токсичных веществ, объяснил он. Кроме того, ожидается сезонный всплеск заболеваний вирусными респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом и обычным гриппом.