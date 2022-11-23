Эксклюзив ⟩ Юморист Михаил Шац: «Тьма не может быть вечной»

И мне очень интересно будет посмотреть спустя какое-то время, к чему это вообще может привести. Когда я сюда приехал (Михаил Шац говорил с нами из уличного кафе в Тель-Авиве – прим.ред.), когда начал писать что-то вообще, смог себя заставить что-то начать писать, мне было ужасно интересно открывать эти внутренние цензурные шлюзы, которые были закрыты до сих пор. Интересно наблюдать за самим собой, что из этого выйдет. И так получилось, что у меня самый часто упоминающийся человек в стендапе, буквально рефреном идет, это Владимир Владимирович. Чей отец, как оказалось, погиб в 1943 году.

Михаил Шац. Фото: из личного архива Михаила Шаца

Это не какие-то жесткие и ужасные шутки, но это темы, которые возникли сейчас. И которые я теперь могу абсолютно спокойно упоминать. И для меня лично это очень важно. Мне это кажется очень крутым. Я думаю, что со временем, может, это все и уйдет, и я уже забуду этого человека. Хотя, мне кажется, вряд ли уже… Тем не менее, сейчас я много о нем говорю.

– Тараканище превратился в Сатану. Сложно игнорировать. Что вы думаете о всей этой апокалиптичной терминологии, которая стала новой нормой? Я спрашивал священников в интервью на старте войны о сатанизме, и это многих смущало. А сейчас этот термин на вооружении у кремлевской пропаганды.