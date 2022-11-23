Рейтинг политических партий за неделю практически не изменился: Партия реформ занимает лидирующую позицию, за ней следуют Консервативная народная партия (EKRE) и Центристская партия.
Рейтинги: поддержка центристов растет, число сторонников EKRE сокращается
Рейтинги: поддержка центристов растет, число сторонников EKRE сокращается
Согласно последним результатам еженедельного опроса, который проводят в сотрудничестве НКО Ühiskonnauuringute Instituut и фирма исследований Norstat Eesti, Партию реформ поддерживают 32,7 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 25,5 процента, а Центристскую партию 16 процентов.
За неделю поддержка Партии реформ снизилась на 0,5%, число сторонников EKRE уменьшилось на 0,6%, а показатели Центристской партии улучшились на 0,7%.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» (8,7 процента), «Отечество» (7,6 процента) и Социал-демократическая партия (СДПЭ), популярность которой составила 6,5 процента.
Всего коалиционные партии поддерживают 46,8 процента респондентов, а оппозиционные 41,5 процента.
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