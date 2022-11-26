Польша обратилась к Германии с просьбой пролоббировать введение европейских санкций против северной нитки нефтепровода «Дружба», чтобы получить юридические основания для расторжения действующих контрактов с Россией без выплаты штрафов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Польша лоббирует введение санкций ЕС на участок «Дружбы»
По мнению польских властей, ограничения следует ввести и против системы тарифов для стран, получающих российскую нефть по южной ветке «Дружбы» – Чехии, Венгрии и Словакии, передает DW.
«По нашему мнению, введение дальнейших санкций, в том числе в отношении северной ветки нефтепровода "Дружба", требует соответствующих правил на уровне ЕС», – заявили агентству в министерстве климата и окружающей среды Польши. Источники Reuters сообщают, что польское Минклимата и германское Минэкономики уже находятся на заключительной стадии переговоров о меморандуме по взаимопониманию в вопросе нефтяной логистики, чтобы обеспечить поставки на нефтеперерабатывающий завод в Шведте через польский портовый город Гданьск.
Варшава обещала прекратить импорт российской нефти к концу текущего года. Как поясняет Reuters, отсутствие санкций против «Дружбы» создает проблемы для польского нефтеперерабатывающего завода Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen, который заключил долгосрочную сделку по закупке российской нефти с «Татнефтью» и должен будет заплатить неустойку за разрыв контракта. Компания уже сократила зависимость от нефти из России до 30%, заместив ее поставками из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран.
Заявка на поставки нефти в 2023 году
Между тем источники газеты «Коммерсант» в середине ноября сообщили, что Orlen договорился с оператором «Дружбы» – компанией «Транснефть» о поставках 3 млн тонн нефти в следующем году. В российской компании подтвердили получение заявок от потребителей Польши на 2023 год, но отказались комментировать конкретные компании и объемы.
В Orlen назвали подачу заявки техническим уведомлением о спросе в случае исполнения контрактов. В компании отказались отвечать на вопросы Reuters о переговорах по санкциям против нефтепровода «Дружба».