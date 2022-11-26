Польша лоббирует введение санкций ЕС на участок «Дружбы»

По мнению польских властей, ограничения следует ввести и против системы тарифов для стран, получающих российскую нефть по южной ветке «Дружбы» – Чехии, Венгрии и Словакии, передает DW.

«По нашему мнению, введение дальнейших санкций, в том числе в отношении северной ветки нефтепровода "Дружба", требует соответствующих правил на уровне ЕС», – заявили агентству в министерстве климата и окружающей среды Польши. Источники Reuters сообщают, что польское Минклимата и германское Минэкономики уже находятся на заключительной стадии переговоров о меморандуме по взаимопониманию в вопросе нефтяной логистики, чтобы обеспечить поставки на нефтеперерабатывающий завод в Шведте через польский портовый город Гданьск.

Варшава обещала прекратить импорт российской нефти к концу текущего года. Как поясняет Reuters, отсутствие санкций против «Дружбы» создает проблемы для польского нефтеперерабатывающего завода Polski Koncern Naftowy (PKN) Orlen, который заключил долгосрочную сделку по закупке российской нефти с «Татнефтью» и должен будет заплатить неустойку за разрыв контракта. Компания уже сократила зависимость от нефти из России до 30%, заместив ее поставками из Саудовской Аравии, Норвегии и других стран.

Заявка на поставки нефти в 2023 году

Между тем источники газеты «Коммерсант» в середине ноября сообщили, что Orlen договорился с оператором «Дружбы» – компанией «Транснефть» о поставках 3 млн тонн нефти в следующем году. В российской компании подтвердили получение заявок от потребителей Польши на 2023 год, но отказались комментировать конкретные компании и объемы.