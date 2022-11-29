Игроки сборной Ирана стали заложниками правительства: их семьям угрожают расправой

CNN пишет, что семьям игроков сборной Ирана грозят тюремное заключение и пытки, если игроки в матче с США не будут себя вести, как положено.

После матча с Англией футболистов вызвал на ковер представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана. По словам источника CNN, семьям иранских футболистов угрожали насилием и пытками, если спортсмены не будут подпевать гимну или же присоединятся к акциям протеста против правящего режима.

Согласно авторитетному изданию, десятки сотрудников Корпуса стражей исламской революции находятся в Катаре, чтобы следить за иранскими игроками и тем, чтобы они не встречались с иностранцами.

Сообщается, что главный тренер сборной Ирана, португалец Карлос Кейрос, отдельно встретился с представителями Корпуса стражей после того, как в адрес игроков и их семей поступили угрозы. О чем именно шла речь, источник не сообщил.

Изначально игрокам якобы обещали подарки и автомобили, но после того, как они не спели гимн страны перед игрой Англии, им начали угрожать. Кроме того, иранский режим планирует отправить на матч против США тысячи лжеболельщиков, чтобы искусственно создать нужную им атмосферу.