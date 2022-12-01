До конца 2025 года одновременно будут работать только две из трех линий электропередач между Эстонией и Латвией, поскольку необходимо реконструировать линии, чтобы синхронизировать системы электроснабжения стран Балтии с континентальной Европой, пишет ERR.
Одна из трех линий электропередач между Эстонией и Латвией не будет работать до конца 2025 года
Между Эстонией и Латвией есть три прямых линии. Одна из них, L301 (Тарту – Валмиера до границы с Латвией) не работает уже год, поскольку реконструируется в связи с синхронизацией электросетей стран Балтии с континентальной Европой.
Эстония должна отключиться от российской сети к концу 2025 года, и до этого срока Elering должен построить три синхронных компенсатора. Первый из них будет достроен в первом квартале следующего года, два других – в 2024 году.
Реконструкция L301 продлится до весны следующего года. Как только работы закончатся, реконструкция начнется на линии L353 (Виру – Циргулийна). Таким образом, до 2025 года одновременно будут работать только две из трех линии электропередач, из-за чего уменьшится и общая пропускная способность.
«Кроме того, на пропускную способность будут влиять другие факторы. Например, техническое обслуживание других линий или аварии в Эстонии, Латвии или даже России, потому что мы все еще подключены к российской сети. Влияет и температура воздуха. Например, в жаркую погоду пропускную способность нужно снижать, чтобы не произошло перегрева», – пояснила пресс-секретарь Elering Эло Эллермаа.