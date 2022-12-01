Одна из трех линий электропередач между Эстонией и Латвией не будет работать до конца 2025 года

Между Эстонией и Латвией есть три прямых линии. Одна из них, L301 (Тарту – Валмиера до границы с Латвией) не работает уже год, поскольку реконструируется в связи с синхронизацией электросетей стран Балтии с континентальной Европой.

Эстония должна отключиться от российской сети к концу 2025 года, и до этого срока Elering должен построить три синхронных компенсатора. Первый из них будет достроен в первом квартале следующего года, два других – в 2024 году.

Реконструкция L301 продлится до весны следующего года. Как только работы закончатся, реконструкция начнется на линии L353 (Виру – Циргулийна). Таким образом, до 2025 года одновременно будут работать только две из трех линии электропередач, из-за чего уменьшится и общая пропускная способность.