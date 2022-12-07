Студия Postimees: как работает в условиях войны система школьного образования Украины?

- Несколько дней назад при поддержке НКО Mondo организация «Восток SOS» провела в Ужгороде тренинг для работников сферы образования, посвященный теме прав человека и детей. Наверное, в текущей исторической ситуации на фоне того, что творит Россия в Украине, многие нарушения прав человека, присущие мирному времени, стали казаться не слишком значительными. С какими акцентами сейчас важно говорить на тему прав человека и прав детей с педагогами?

- На прошлой неделе стало известно, что зимние каникулы в большинстве учебных заведений Украины начнутся по графику, в конце декабря. Однако длительность зимних каникул будет разная — от двух недель до месяца. Есть ли опасность, что в действительности школы Украины вернутся к более-менее полноценной работе только весной, с потеплением, и что в условиях холодов вопросы образования могут отойти на второй план, поскольку в каких-то районах людям придется больше думать о выживании? Может ли быть выходом из такой ситуации продление учебного года на летние 1,5-2 месяца?