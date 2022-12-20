Президент Украины Владимир Зеленский посетил с неанонсированным визитом Бахмут в Донецкой области Украины. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщило украинское издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова, пишет Deutsche Welle.
ВИДЕО ⟩ Зеленский съездил на самый опасный участок фронта – в Бахмут
«Он действительно там был. И уже, должно быть, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся», - отметил Никифоров.
Как передало агентство УНИАН, в Бахмуте Зеленский встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды украинским военнослужащим, отметило издание Freedom.
За город уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между ВС Украины и российскими силами.
«Зеленский - в Бахмуте. Прямо в центре (событий. - Ред.). Вот это да», - прокомментировал в Twitter Александр Щерба, экс-посол Украины в Австрии.
Зеленский неоднократно посещал передовые позиции на фронте. Так, он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, приезжал в освобожденный Херсон.
Ранее украинский лидер в видеообращении заявил, что Бахмут остается самой горячей точкой, а активные боевые действия ведутся на более чем 1300 километрах линии фронта. По утверждению Зеленского, Россия потеряла в войне почти 100 тысяч солдат.