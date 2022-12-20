ВИДЕО ⟩ Зеленский съездил на самый опасный участок фронта – в Бахмут

«Он действительно там был. И уже, должно быть, отбыл. Но пока из соображений безопасности от комментариев мы воздержимся», - отметил Никифоров.

Как передало агентство УНИАН, в Бахмуте Зеленский встретился и пообщался с военными. Президент также вручил награды украинским военнослужащим, отметило издание Freedom.

За город уже несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои между ВС Украины и российскими силами.

«Зеленский - в Бахмуте. Прямо в центре (событий. - Ред.). Вот это да», - прокомментировал в Twitter Александр Щерба, экс-посол Украины в Австрии.

Зеленский неоднократно посещал передовые позиции на фронте. Так, он был на позициях украинских военных в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, приезжал в освобожденный Херсон.